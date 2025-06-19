IBM、Microsoft 黑客马拉松表明企业可通过构建 agentic AI 系统实现即时影响

新泽西州社区事务部 IT 主任 John Harrison 表示：“对于我们部门来说，利用黑客马拉松以及 IBM Consulting 和 Microsoft 的专业知识，深入了解 AI 和自动化如何提升移动劳动力效率非常重要。”该部门开发了其中一个获胜解决方案——“Checkmate”。

该客户与 IBM 合作创建了 Checkmate，旨在解决新泽西州社区事务部移动劳动力（如促进公共安全的执法检查员）传统数据录入的挑战。该解决方案使用了一系列通过 Microsoft Azure AI 构建的 AI 智能体，并与 Microsoft Dynamics 365 (D365) 和 Power Automate 集成。

Checkmate 展示了用户如何更高效地捕获和分享实时发现，同时确保及时采取后续行动。该解决方案允许公共安全检查员与生成式 AI 通过语音转文本功能进行对话交互。在这些交互过程中，Checkmate 将接收检查员的口头输入，并根据法规文本和其他数据元素进行分析，以建议如何开具罚单或采取其他措施。检查完成后，意图和上下文识别等 agentic AI 元素将在 D365 中为检查员创建检查记录。

总体而言，Checkmate 旨在提高现场员工的效率，支持整个部门的合规性，同时减少人为错误，使检查流程更加高效，从而促进公共安全。Harrison 表示：“这项 AI 驱动的解决方案不仅能集成到我们的技术堆栈以改进我们的日常业务流程，还有助于提升合规性，减少人工错误，使我们的团队能够更智能地工作，并更快地对发现的问题采取行动。”

另一个获奖项目来自亚利桑那州儿童安全部 (DCS)，其重点是创建一个 agentic AI 解决方案，以帮助改造儿童福利服务，更好地满足所服务家庭的需求。该团队利用 Microsoft 的 AI 堆栈，旨在提升部门的服务识别、跟踪和提交流程，提高报告的准确性，帮助确保服务记录的可靠性。可靠的报告和服务记录至关重要，能支持个案工作人员做出决策，还可帮助该部门在准确跟踪社区服务的基础上获得和最大限度地利用关键资金。

亚利桑那州儿童服务部首席信息官 Frank Sweeney 表示：“IBM Consulting 团队帮助我们实施了重要的 Microsoft 生成式 AI 解决方案，这些解决方案显著提高了个案工作人员的效率，使他们能够专注于真正重要的事情——帮助家庭。