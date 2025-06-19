IBM、Microsoft 黑客马拉松表明企业可通过构建 agentic AI 系统实现即时影响

本文由 Microsoft 全球合作伙伴发展总监 Narayanan Alamallam 和 Microsoft 全球合作伙伴业务（数据和 AI）总监 Srinivasan Venkatarajan 共同参与撰写。
agentic AI 用例能否转化为实际解决方案？超过 900 名参与者认为可以。
今年春季，IBM Consulting 和 Microsoft 举办了第三届年度黑客马拉松，客户和 IBM 团队均参与其中。今年的焦点是：agentic AI。借助 IBM Consulting 和 Microsoft 的专业支持，黑客马拉松为组织提供了构建特定用例、实验并开发真正创新的 AI 驱动解决方案的机会，为交付商业价值做好准备。
在各行各业，许多企业领导者显然已将关注点和投资转向 AI 智能体。IBM 商业价值研究院今年的全球 CEO 研究显示，61% 的 CEO 表示他们目前正在积极采用 AI 智能体，并准备大规模部署。然而，组织在培养人才、用例优先级排序以及测试能力和治理方面遇到了困难。
认识到这些挑战后，IBM Consulting 和 Microsoft 设计了此次黑客马拉松，为参与者提供克服这些开发和实施障碍所需的技术、专业知识、结构化实验环境和实践支持。
新泽西州社区事务部 IT 主任 John Harrison 表示：“对于我们部门来说，利用黑客马拉松以及 IBM Consulting 和 Microsoft 的专业知识，深入了解 AI 和自动化如何提升移动劳动力效率非常重要。”该部门开发了其中一个获胜解决方案——“Checkmate”。
该客户与 IBM 合作创建了 Checkmate，旨在解决新泽西州社区事务部移动劳动力（如促进公共安全的执法检查员）传统数据录入的挑战。该解决方案使用了一系列通过 Microsoft Azure AI 构建的 AI 智能体，并与 Microsoft Dynamics 365 (D365) 和 Power Automate 集成。
Checkmate 展示了用户如何更高效地捕获和分享实时发现，同时确保及时采取后续行动。该解决方案允许公共安全检查员与生成式 AI 通过语音转文本功能进行对话交互。在这些交互过程中，Checkmate 将接收检查员的口头输入，并根据法规文本和其他数据元素进行分析，以建议如何开具罚单或采取其他措施。检查完成后，意图和上下文识别等 agentic AI 元素将在 D365 中为检查员创建检查记录。
总体而言，Checkmate 旨在提高现场员工的效率，支持整个部门的合规性，同时减少人为错误，使检查流程更加高效，从而促进公共安全。Harrison 表示：“这项 AI 驱动的解决方案不仅能集成到我们的技术堆栈以改进我们的日常业务流程，还有助于提升合规性，减少人工错误，使我们的团队能够更智能地工作，并更快地对发现的问题采取行动。”
另一个获奖项目来自亚利桑那州儿童安全部 (DCS)，其重点是创建一个 agentic AI 解决方案，以帮助改造儿童福利服务，更好地满足所服务家庭的需求。该团队利用 Microsoft 的 AI 堆栈，旨在提升部门的服务识别、跟踪和提交流程，提高报告的准确性，帮助确保服务记录的可靠性。可靠的报告和服务记录至关重要，能支持个案工作人员做出决策，还可帮助该部门在准确跟踪社区服务的基础上获得和最大限度地利用关键资金。
亚利桑那州儿童服务部首席信息官 Frank Sweeney 表示：“IBM Consulting 团队帮助我们实施了重要的 Microsoft 生成式 AI 解决方案，这些解决方案显著提高了个案工作人员的效率，使他们能够专注于真正重要的事情——帮助家庭。
今年的黑客马拉松共有超过 900 名参与者，与往年相比创下新高，225 支黑客马拉松团队来自 25 个不同国家或地区，行业覆盖消费品、零售与时尚、医疗保健、酒店、工业和制造业，以及州和地方政府。为期八周的活动结束时，提交了 200 多个原型解决方案，由 IBM 和 Microsoft 专家小组进行评审。
Microsoft 副总裁兼 CoreAI 应用工程负责人 Piyush Mangalick表示：“IBM-Microsoft agentic AI 黑客马拉松展示了 agentic AI 如何与深入的行业合作以及强大的 Microsoft Azure AI Foundry 相结合，从而实现快速实验和价值证明，同时为满足实际业务需求的可扩展解决方案铺平道路。”
除了客户之外，IBM 全球员工团队也参加了今年的黑客马拉松，开发他们自己独特的 agentic AI 解决方案。获胜的 IBM 团队利用 Microsoft 的 agentic AI 工具和服务构建解决方案，以满足转变银行运营、优化供应链生产和规划，以及为消费者购物体验打造智能数字顾问等业务需求，每个解决方案都有潜力作为客户可重复的资产进行扩展。
“我们见证和利用的集体知识和资产增长规模巨大，”IBM Consulting 的中级合伙人兼 AI 集成产品负责人 Sumeet Parashar 在 LinkedIn 的一篇帖子中写道：参与者“（测试）了技术的极限、为用例、AI 治理和 AI 应用的各个方面构建了模式和代码资产。”
IBM Consulting 的 Microsoft 业务建立在多年的合作伙伴关系基础上，旨在为应对复杂 AI、云和安全转型的客户提供业务成果。IBM 拥有超过 33,000 名 Microsoft 认证的专业人员，他们借助我们的 AI 驱动交付平台 IBM Consulting Advantage，为客户带来更优质、更快速的价值实现。
与 IBM Consulting、Microsoft 团队，以及 AI 黑客马拉松获胜者一起讨论用例、开发流程及最终解决方案——点播观看。
想了解更多关于 IBM Consulting 与 Microsoft 如何合作的信息，请访问：www.ibm.com/cn-zh/consulting/microsoft。
借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。
借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。
借助专为提高开发人员效率而设计的 Granite 小型开放式模型，可实现 90% 以上的成本节约。这些企业就绪型模型可根据安全基准提供卓越的性能，且适用于多种企业任务，包括网络安全、RAG 等。
