借助 IBM® watsonx.ai 为企业赋能，我们的企业级人工智能 (AI) 工作室为 AI 构建器提供了全面的开发人员工具包，旨在支持 AI 开发生命周期。
将代理与我们丰富的企业级工具库（计划发布）集成。
使您的 AI 代理具有实时搜索网络的能力。
对组织的文档进行高效索引和检索。
使您的 AI 代理具有实时执行 Python 代码的能力。
无缝访问您组织的数据库和数据仓库。
构建您自己的工具以将 watsonx.ai 与外部服务集成。
使用我们直观的可视化界面构建和部署代理服务，加速您的开发生命周期。IBM watsonx.ai Agent Builder 是一款即将在 watsonx.AI 中推出的低代码或无代码工具，它将使开发人员能够使用预构建的流程在 watsonx.ai 中构建代理。
开发人员可以选择他们想要的代理系统的基础架构，然后单击他们希望代理使用的工具，并使用可视化组件轻松进行代理设计和工具配置。开发人员可以使用 Prompt Lab 用户界面快速实时调试和测试这些代理服务。当对输出满意时，开发人员只需单击一下即可将代理部署为 API 端点。
使用针对代理工作流优化的可信、高性能且经济高效的模型。
通过使用我们适用于代理工作流程的第三方和 IBM® Granite 模型库来增强智能服务，或将您自己的自定义基础模型引入平台。
选择合适的模型，参数从数亿到 340 亿，采用 Apache 2.0 开源许可。
不要为了降低成本而牺牲性能。在各种企业任务中，Granite 的表现均优于同类模型。
构建具有全面的风险和危害检测功能、透明度和知识产权保护的负责任 AI。
IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。