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在 watsonx.ai 中构建、部署和监控代理
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突出显示代理配置的应用程序插图
使用 watsonx.ai 构建智能代理

借助 IBM® watsonx.ai 为企业赋能，我们的企业级人工智能 (AI) 工作室为 AI 构建器提供了全面的开发人员工具包，旨在支持 AI 开发生命周期。

  • 无论您是在处理复杂、专业化的用例，还是寻求快速部署来构建代理服务，watsonx.ai 都能为您的开发人员提供成功所需的灵活性和控制力。
  • AI 代理有望通过自主执行靠近业务核心领域的复杂任务，为企业释放无与伦比的生产力提升。但智能体的构建模块需要正确的 AI 和战略模型，以及优先考虑整体 AI 治理的强大数据基础。IBM 的目标是为企业带来实用、可靠、安全且可扩展的代理工作流程。
  • 认识到不同的组织有不同的需求和技术能力，灵活的 AI 代理开发方法至关重要。从面向经验丰富开发人员的专业编码解决方案到面向业务用户的无代码平台，watsonx.ai 提供了与特定用例以及您组织的技能和资源相匹配的选项。
优势  为什么选择代理的 watsonx.ai？ 灵活性

通过自定义或低代码选项适应您的特定需求。

 企业级

构建时考虑了安全性、可扩展性和合规性。

 快速部署

从概念到生产仅需几天，而不是几个月。
构建自定义代理

在您选择的平台上构建、部署和监控定制的专业编码代理服务
IBM 和第三方框架 无缝集成 通过行业标准的 API 和 SDK 支持，使用 IBM 和流行的开源智能框架（如 LangChain、LangGraph 和 Crew AI）将 watsonx.ai 作为推理提供者轻松构建智能服务。
计划发布 人工智能服务 部署和监控在您的 IDE 中本地构建的自定义代理服务和应用程序。借助 watsonx.ai，无论采用了我们的框架无关方法的构建环境如何，开发人员都可以将自己的代理或应用程序带到平台上进行部署和监控。

watsonx.ai 工具库

将代理与我们丰富的企业级工具库（计划发布）集成。

网络搜索

使您的 AI 代理具有实时搜索网络的能力。

文档搜索

对组织的文档进行高效索引和检索。

 代码执行

使您的 AI 代理具有实时执行 Python 代码的能力。

 数据连接器

无缝访问您组织的数据库和数据仓库。

 自定义

构建您自己的工具以将 watsonx.ai 与外部服务集成。
构建低代码代理

通过可视化界面实现 AI 代理的快速开发

 

 IBM watsonx.ai Agent Builder（计划发布）

使用我们直观的可视化界面构建和部署代理服务，加速您的开发生命周期。IBM watsonx.ai Agent Builder 是一款即将在 watsonx.AI 中推出的低代码或无代码工具，它将使开发人员能够使用预构建的流程在 watsonx.ai 中构建代理。

开发人员可以选择他们想要的代理系统的基础架构，然后单击他们希望代理使用的工具，并使用可视化组件轻松进行代理设计和工具配置。开发人员可以使用 Prompt Lab 用户界面快速实时调试和测试这些代理服务。当对输出满意时，开发人员只需单击一下即可将代理部署为 API 端点。
watsonx.ai 模型

使用针对代理工作流优化的可信、高性能且经济高效的模型。

通过使用我们适用于代理工作流程的第三方和 IBM® Granite 模型库来增强智能服务，或将您自己的自定义基础模型引入平台。
为什么选择 IBM Granite 进行 AI 代理开发？         深入了解 Granite 开放

选择合适的模型，参数从数亿到 340 亿，采用 Apache 2.0 开源许可。

 性能良好

不要为了降低成本而牺牲性能。在各种企业任务中，Granite 的表现均优于同类模型。

 可信

构建具有全面的风险和危害检测功能、透明度和知识产权保护的负责任 AI。
采取后续步骤

准备好利用强大的代理系统来改变您的业务了吗？

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脚注

IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。