使用我们直观的可视化界面构建和部署代理服务，加速您的开发生命周期。IBM watsonx.ai Agent Builder 是一款即将在 watsonx.AI 中推出的低代码或无代码工具，它将使开发人员能够使用预构建的流程在 watsonx.ai 中构建代理。

开发人员可以选择他们想要的代理系统的基础架构，然后单击他们希望代理使用的工具，并使用可视化组件轻松进行代理设计和工具配置。开发人员可以使用 Prompt Lab 用户界面快速实时调试和测试这些代理服务。当对输出满意时，开发人员只需单击一下即可将代理部署为 API 端点。