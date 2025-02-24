与其前身生成式系统相比，智能体式系统有许多优势，因为生成式系统受到训练模型的数据集所含信息的限制。

自主性

智能体系统最重要的进步是它们可以在没有持续人工监督的情况下自主执行任务。智能体系统可以维持长期目标，管理多步问题解决任务并在一段时间内跟踪进度。

主动性

智能体系统提供了 LLM 的灵活性，它可以根据细致入微的、依赖于上下文的理解生成响应或行动，同时还具有传统编程的结构化、确定性和可靠性特征。这种方法可以让智能体以更像人类的方式“思考”和“行动”。

LLM 本身不能直接与外部工具或数据库交互，也不能设置系统来实时监控和收集数据，但智能体可以。智能体可以搜索网络、调用应用程序编程接口 (API) 和查询数据库，然后利用这些信息做出决策并采取行动。

专业化

智能体可以专门执行特定任务。有些智能体很简单，可以可靠地执行单个重复任务。其他的则可以利用感知和记忆来解决更复杂的问题。智能体架构可能包含一个由 LLM 驱动的“指挥”模型，该模型负责监督任务和决策并监管其他更简单的智能体。此类架构非常适合顺序工作流，但容易受到瓶颈的影响。其他架构更加水平，智能体以去中心化的方式平等协调地工作，但这种架构可能比垂直架构慢。不同的 AI 应用程序需要不同的架构。

适应性

智能体可以从他们的体验中学习，吸收反馈并调整他们的行为。有了正确的防护措施，智能体系统就能不断改进。多智能体系统具有可扩展性，因此可处理范围广泛的计划。

直观

由于智能体系统由 LLM 提供支持，因此用户可以使用自然语言提示与其互动。这意味着整个软件界面（想想所选 SaaS 平台中涉及的许多选项卡、下拉菜单、图表、滑块、弹出窗口和其他用户界面元素）可以用简单的语言或语音命令取代。理论上，任何软件用户体验现在都可以简化为与智能体“交谈”，智能体可以获取所需的信息并根据该信息采取行动。当考虑到员工学习和掌握新界面和工具所需的时间时，这种生产力优势怎么强调都不为过。