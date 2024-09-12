GPT 模型的转换器架构加速了生成式 AI 的发展，这种神经网络类型于 2017 年在谷歌大脑团队著作的论文《Attention Is All You Need》2 中提出。自那时起，GPT 和 BERT 等转换器模型推动了生成式 AI 的许多显著发展，其中 OpenAI 的 ChatGPT 聊天机器人占据中心位置。

除 OpenAI 外，其他公司也发布了自己的生成式 AI 模型，包括 Anthropic 的 Claude、Inflection 的 Pi 和 Google 的 Gemini（旧称 Bard）。同时，OpenAI 为 Microsoft 的 Copilot AI 服务提供支持。