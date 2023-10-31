传统 AI 出现，然后又有了生成式 AI。它们之间只有一词之差，但却有天壤之别。尽管传统 AI 可以分析数据并告诉您它的重大发现，但生成式 AI 可以使用相同的数据来创造新事物。

本集 AI 学院将带您了解可重复使用的新一类灵活 AI 模型，这些模型可以拓展新收益、降低成本并提高工作效率。请使用我们的指南手册进行深入了解。