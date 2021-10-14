在业务流程管理中，工作流程可以定义为一系列简单的单独任务，而业务流程则被认为更复杂，由多个工作流程、信息系统、数据、人员及其活动模式组成。工作流程的特征是其简单性和可重复性，通常使用图表或清单进行可视化。

工作流程管理软件有助于简化和优化组织内的业务流程。它主要通过协调不同利益相关者之间或个人与信息系统之间的交互来实现这一点。工作流程管理系统在适合的时间将任务分配给适合的员工，提供相关信息，并推动整个流程以加快工作速度。此外，工作流程管理系统还通过活动文档管理支持手动和自动任务，例如费用报告。