在 IBM，首席信息官 (CIO) 组织内的安全与合规支持团队可提供企业治理、风险与合规 (GRC) 解决方案。作为所提供的工作和支持的一部分，团队管理以下业务部门使用的应用程序： 企业鉴证和咨询服务 (CA&AS)：此部门支持审计职能，包括内部审计、兼并和收购 (M&A)、应用系统控制和可审计性 (ASCA) 认证、咨询审查以及针对供应商、合作伙伴、安全和隐私的第三方审查。它还负责向 IBM 董事会的审计委员会报告审查结果。





金融业务控制：此部门支持《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 合规计划、流程定义、控制和测试计划、季度管理认证和管理者控制评估。上述所有信息均以 IBM 财报公告和美国证券交易委员会 (SEC) 文件为依据。 两个部门都具备定制开发的解决方案，并在接近报废状态的通用平台上运行。鉴于 CIO 组织的标准应用程序生命周期管理和需求收集流程，安全与合规支持团队不仅评估了新的平台和技术，还考虑到业务和 GRC 行业的变化。这促使团队重新构想 GRC 流程，并深入了解新的机遇。其中包括采用 GRC 特定平台，实现数据民主化以便与其他工具集成，并扩大业务用途，利用自动化技术来提高用户工作效率，以及整合生成式人工智能 (gen AI) 的能力，从而支持 IBM 的 AI 优先战略，并提供面向未来 GRC 员工队伍的解决方案。