流程映射是一种促进更好地了解流程并帮助组织确定改进领域的方法。
流程映射直观地表示工作流，使团队能够更清楚地了解流程及其组成部分。流程图种类繁多，您可能以不同的名字认识其中一个，例如作业图、详细流程图、文档图、高级流程图、渲染流程图、泳道、增值链图、价值流图、流程图、过程图、流程模型或工作流程图。这些可视化图表通常是公司业务流程管理 (BPM) 的组成部分。
流程图概述了流程中的各个步骤，确定了任务所有者并详细说明了预期的时间表。它们尤其有助于在利益相关者之间沟通过程，并揭示需要改进的地方。大多数流程图从宏观层面开始，然后根据需要提供更多细节。
流程图有几种不同类型。一些映射技术包括：
流程图使用可视化表示（如基本符号）描述流程中的每个元素。一些最常见的符号是箭头、圆形、菱形、方框、椭圆形和矩形。这些符号可以来自业务流程模型与符号 (BPMN) 或统一建模语言 (UML)（IBM 外部链接），它们是流程图的图形表示法。
大多数组织只需使用几个最常见的符号就能完成流程图示。其中一些符号包括：
开发自己的业务流程图时，您需要利用此方法：
业务流程制图的主要目的是协助组织更高效、更有效地完成特定任务或达成特定目标。这是通过提高决策和流程透明度来实现的，反过来又有助于找出流程内部和不同流程之间的冗余和瓶颈。流程图示会利用视觉提示和符号，因此便于将流程传达给广泛的受众。由此可以提高参与度，因为创建长篇文档对于所有者来说、使用长篇文档对于最终用户来说可能都比较繁琐。
通过利用流程映射软件中的预制模板，团队可以轻松协作并集思广益，以简化工作流程，从而实现业务流程改进。这样，企业也可以更好地应对特定挑战，例如员工入职和留任或销售额下降。
流程映射的一些具体优点包括：
查看和了解更佳业务流程的过程中，不再需要即时贴
