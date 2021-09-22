流程映射直观地表示工作流，使团队能够更清楚地了解流程及其组成部分。流程图种类繁多，您可能以不同的名字认识其中一个，例如作业图、详细流程图、文档图、高级流程图、渲染流程图、泳道、增值链图、价值流图、流程图、过程图、流程模型或工作流程图。这些可视化图表通常是公司业务流程管理 (BPM) 的组成部分。

流程图概述了流程中的各个步骤，确定了任务所有者并详细说明了预期的时间表。它们尤其有助于在利益相关者之间沟通过程，并揭示需要改进的地方。大多数流程图从宏观层面开始，然后根据需要提供更多细节。