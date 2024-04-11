利用 IBM Instana Observability 简化云复杂性、最大限度延长正常运行时间、主动解决问题并更快地进行创新。
IBM Instana Observability 可自动发现、映射并监控所有服务和基础架构组件，从而提供对整个应用程序堆栈的完整可见性。它可持续捕获每条痕迹、实时检测变化，并提供详细的洞察分析以自动检测根本原因并加以解决。Instana 的现代可观察性方法包含以下功能：
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了解 IBM Instana 如何与 OpenTelemetry 无缝集成
缩短平均修复时间 (MTTR)。
减少开发人员排除故障所花的时间。
减少影响收入的事件。
了解 Carey 如何利用 IBM Instana 开创可靠性和主动维护的新时代。
了解 IBM 的 Sterling Order Management Software (OMS) 团队如何利用全栈可观察性来保持出色的性能，并打破订单与收入记录。
了解 APIS 如何借助 IBM 将整个组织的平均修复时间 (MTTR) 加快 50%，并将主动事件规避率提高 15%。
了解 Testinium 如何帮助其客户做出数据驱动型决策，从而优化开发计划。
了解 Dealerware 如何消除应用程序性能监控瓶颈，从而将合同交付延迟情况减少 98%。
了解 ExaVault 如何将影响客户的缺陷的平均修复时间 (MTTR) 缩短 56.6%，并实现 99.99% 的正常运行时间。
IBM Instana 提供一流的企业可观察性
IBM Instana 在 G2 上被客户评为应用程序性能监控 (APM) 领域的领导者。此外，它还被 TrustRadius 评为顶级产品，并荣获“应用程序性能/可观察性领域的 CRN 年度产品奖”。