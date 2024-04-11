IBM Instana Observability 可自动发现、映射并监控所有服务和基础架构组件，从而提供对整个应用程序堆栈的完整可见性。它可持续捕获每条痕迹、实时检测变化，并提供详细的洞察分析以自动检测根本原因并加以解决。Instana 的现代可观察性方法包含以下功能：

在平台的每个部分均提供 内置自动化功能 ，其范围涵盖从检测到发现，到映射和分组，再到数据可视化和分析

，其范围涵盖从检测到发现，到映射和分组，再到数据可视化和分析 提供 应用程序和基础架构情境 ，以便您可立即了解一个组件的问题会对其他组件有何影响



，以便您可立即了解一个组件的问题会对其他组件有何影响 支持 AI 驱动的智能操作 ，从而提供及时的缓解建议和自动问题修复功能

，从而提供及时的缓解建议和自动问题修复功能 根据受监控的主机（物理或虚拟主机）数量来提供简单、可预测且透明的定价