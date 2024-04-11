主页 IT 自动化 Instana IBM Instana Observability 新一代应用性能管理平台

利用 IBM Instana Observability 简化云复杂性、最大限度延长正常运行时间、主动解决问题并更快地进行创新。

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借助自动化的全栈可观察性，实时管理应用程序性能

IBM Instana Observability 可自动发现、映射并监控所有服务和基础架构组件，从而提供对整个应用程序堆栈的完整可见性。它可持续捕获每条痕迹、实时检测变化，并提供详细的洞察分析以自动检测根本原因并加以解决。Instana 的现代可观察性方法包含以下功能：

  • 在平台的每个部分均提供内置自动化功能，其范围涵盖从检测到发现，到映射和分组，再到数据可视化和分析
  • 提供应用程序和基础架构情境，以便您可立即了解一个组件的问题会对其他组件有何影响
  • 支持 AI 驱动的智能操作，从而提供及时的缓解建议和自动问题修复功能
  • 根据受监控的主机（物理或虚拟主机）数量来提供简单、可预测且透明的定价
精选内容 分析人员报告

下载 2024 年 Forrester 总体经济影响研究

 OpenTelemetry

了解 IBM Instana 如何与 OpenTelemetry 无缝集成

主要用例

快速识别并修复问题根源 实时、高保真数据可提供动态应用程序与基础架构环境的完整可见性。 了解有关自动化全栈可观察性的更多信息
有效管理云原生环境 Instana 可自动识别变化、自动检测根本原因并在应用程序堆栈的每一层无缝创建动态拓扑，以便您能更有效地管理快速变化。 了解更多有关云原生性能优化的信息
加快事件响应和修复 因果 AI 驱动的可能原因分析可快速、自动地识别问题。获取由 watsonx.ai 生成并与事件相关的推荐操作，以便更快地修复问题。 了解有关应用程序事件修复的更多信息
实现针对用户之旅的端到端可见性 利用专为云原生构建的数字体验监控工具来监控和优化跨端点的用户体验。 了解有关数字体验监测的更多信息
跨 AI 驱动的环境的可观察性 主动解决融入了生成式 AI 的 IT 应用程序的性能问题并优化其效率，而此类应用程序包括大型语言模型 (LLM)、矢量数据库以及对 OpenTelemetry 的支持。 了解有关生成式 AI 性能监控的更多信息
优势 深受大中小各型组织的信赖，并可有效推动成果实现。 下载 Forrester 总体经济影响报告 70%

缩短平均修复时间 (MTTR)。

 90%

减少开发人员排除故障所花的时间。

 60%

减少影响收入的事件。

成功案例

零停机时间的现代化之旅

了解 Carey 如何利用 IBM Instana 开创可靠性和主动维护的新时代。

 在黑色星期五期间实现卓越的性能和订单管理

了解 IBM 的 Sterling Order Management Software (OMS) 团队如何利用全栈可观察性来保持出色的性能，并打破订单与收入记录。

 最大限度地提高政府服务关键职能的绩效

了解 APIS 如何借助 IBM 将整个组织的平均修复时间 (MTTR) 加快 50%，并将主动事件规避率提高 15%。

 利用情境感知性能数据推动软件测试和创新

了解 Testinium 如何帮助其客户做出数据驱动型决策，从而优化开发计划。

 大幅缩短等待时间

了解 Dealerware 如何消除应用程序性能监控瓶颈，从而将合同交付延迟情况减少 98%。

 更快解决问题并最大限度延长正常运行时间

了解 ExaVault 如何将影响客户的缺陷的平均修复时间 (MTTR) 缩短 56.6%，并实现 99.99% 的正常运行时间。
奖项和评论

IBM Instana 提供一流的企业可观察性

IBM Instana 在 G2 上被客户评为应用程序性能监控 (APM) 领域的领导者。此外，它还被 TrustRadius 评为顶级产品，并荣获“应用程序性能/可观察性领域的 CRN 年度产品奖”。
采取后续步骤

利用 AI 驱动的自动可观察性解锁云原生应用性能。

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