当组织从生成式 AI 试点探索，转向在任务关键型应用中正式部署时，一项全新挑战随之出现，也就是如何掌握这类系统在生产环境中的真实运行状态。

生成式 AI 已不再局限于独立场景应用。如今，在越来越多嵌入智能体工作流中，智能体可与 API、数据管道及企业服务交互协作，创造实际业务价值。一旦出现故障，根本原因分析难度会大幅提升，问题往往同时涉及传统系统与 AI 驱动的决策层级。

这类系统具备动态变化与自主适配的特性。模型、提示、工作流都在持续迭代演变，带来全新的运行复杂度、安全风险与不确定性，这些都是传统监控方式无法应对的场景。这也是可观测性技术必须持续迭代升级的原因。