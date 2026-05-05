在 2026 年 IBM Think 大会上，IBM 正式发布 Instana GenAI Observability 能力全新升级版本，即 AI Agent 与 LLM Observability。
在 2026 年 IBM Think 大会上，IBM 正式发布 Instana GenAI Observability 能力全新升级版本，即 AI Agent 与 LLM Observability。该能力在原有生成式可观测性基础上，进一步强化智能分析、自动化运行与业务上下文能力，助力团队从被动故障排查，转型为主动合规式 AI 运行。
当组织从生成式 AI 试点探索，转向在任务关键型应用中正式部署时，一项全新挑战随之出现，也就是如何掌握这类系统在生产环境中的真实运行状态。
生成式 AI 已不再局限于独立场景应用。如今，在越来越多嵌入智能体工作流中，智能体可与 API、数据管道及企业服务交互协作，创造实际业务价值。一旦出现故障，根本原因分析难度会大幅提升，问题往往同时涉及传统系统与 AI 驱动的决策层级。
这类系统具备动态变化与自主适配的特性。模型、提示、工作流都在持续迭代演变，带来全新的运行复杂度、安全风险与不确定性，这些都是传统监控方式无法应对的场景。这也是可观测性技术必须持续迭代升级的原因。
2025 年 10 月，IBM Instana 推出 GenAI Observability，为各类 AI 应用程序提供基础运行可视能力。
团队可借助该功能监控生成式 AI 运行性能，追踪 AI 与传统服务间的请求链路，并统计各模型的词元消耗与使用成本。
但随着组织规模化部署智能体架构系统，可观测性面临的挑战也发生了本质变化。团队工作从单一模型监控升级为管理嵌入真实业务流程的动态多步骤 AI 工作流。这一转变催生了全新的能力要求，包括：
可见性依旧至关重要。但随着 AI 系统自主性与互联性不断增强，组织需要在基础可视性之上，进一步实现深度认知与全局管控。
AI 系统本身具备动态演化特性。全新智能体、模型及依赖关系始终处于迭代更新中。依靠人工跟踪梳理不仅耗时费力，还极易出现疏漏。
AI Agent 与 LLM Observability 搭载自动发现能力，可持续识别各类 AI 组件，并梳理其在应用程序内部的交互逻辑。这样就可以生成智能体、工作流、底层大语言模型以及跨服务与基础设施依赖关系的实时端到端视图，因此团队无需人工操作，即可快速掌握 AI 在生产系统中的整体运行架构。
对于 AI 而言，成功的标准不只是运行时长，更在于输出质量。内置评估功能可让团队依据预设目标，评估模型与智能体式AI 的运行表现。借助 LLM-as-a-judge 这类技术，团队可衡量准确度、相关性、一致性以及其他自定义评估标准。
评估可以定期执行，也可以在关键节点触发，例如模型或提示更新之后，以标准化方式提前检测模型偏移、幻觉现象或性能衰减。这样就以可规模化的质量管理模式替代了传统人工抽查方式。
AI 的运行表现会随时间动态变化，很难界定标准化的正常状态。依托自适应基线能力，Instana 可学习性能、运行行为与成本的规律模式，并自动识别具有业务影响的异常偏差。
无论是延迟突增、成本异常还是运行行为异动，团队都可以提前发现隐患，在对用户造成影响前及时处置。
对于 AI 系统来说，仅知晓事件表象远远不够。您还需要厘清背后的根本原因。
AI Agent 与 LLM Observability 具备任务级可视能力，可直观展示智能体的推理与决策逻辑。团队可追踪端到端工作流，清晰查看 LLM 调用、工具交互以及达成最终结果的完整操作链路。
这将助力复杂问题故障诊断，同时为 AI 驱动的决策建立可追溯问责机制。
随着 AI 深度融入业务流程，组织所需的不只是基础监控，更需要运行可信度、全局管控能力与完整问责体系。
借助 AI Agent 与 LLM Observability，IBM Instana 可助力团队实现以下能力：
AI Agent 与 LLM Observability 现已开启公开预览版。
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