模拟不同地区的用户交互行为，以此监控并优化应用程序性能
Instana 合成监控用户界面截图
焦点
IBM® Instana Observability 推出 CI/CD 环境下的合成监控功能，目前已开放公共预览。
将生产级测试能力延伸至预生产环境：Instana 为您的 CI/CD 体系新增合成监控功能。了解该功能的当下价值与核心能力。
依托数字体验监控，打造更智能的系统可靠性
主流数字体验监控工具能为 IT 团队提供用户全旅程的端到端可视能力，助力保障应用程序、网站及移动应用程序的数字体验无缝衔接。阅读本篇博客，探索 IBM Instana 如何定义可靠性发展的全新阶段

通过追踪性能指标加速 CI/CD 流水线运转

DevOps 与 SRE 团队已将左移可观测性方法纳入日常工作流程，在问题发生前主动解决隐患。借助合成监控（也称作主动监控），团队可创建并运行合成测试，实现更快速、更安全的版本发布，同时持续优化用户体验。

但传统合成监控工具的部署流程繁琐且耗时，对代码编写与脚本开发能力要求较高；且这类工具易因微小的界面变更等问题引发脚本执行失败，进而产生大量误报告警。 

IBM® Instana Observability 提供合成监控功能，可基于地域、网络类型、不同设备等多维度因素，模拟用户在应用程序中的操作行为。这些合成测试会按照预设的固定时间间隔，持续监控应用程序的可用性、响应时间等性能指标。

该功能可实时输出带有场景上下文的应用程序性能数据，团队能通过故障通知主动发现问题，并借助智能体式 AI 能力更快开展问题排查。同时，IBM Instana 还提供低代码化的合成监控解决方案，无论您计划在新市场上线产品，还是希望达成服务等级目标，都能实现代码的规模化安全部署。

 Instana 合成监控基础指南 预生产测试中的可观测性能力

主要功能

Instana 仪表板全栈应用程序性能监控界面截图
主动发现问题并缩短平均修复时长（MTTR）

借助自动化 API 测试脚本，可为移动应用程序或网页应用程序模拟定时及按需合成测试，从模拟用户的视角校验应用程序的性能表现与服务可用性。 

这款合成监控工具还支持运行 SSL、DNS 及浏览器脚本测试，赋能 DevOps 团队及时发现响应缓慢、错误率过高、功能缺失等各类问题。 

 了解更多合成测试的执行类型
Instana 低代码合成测试产品界面截图
无需深厚的代码开发能力，快速在新市场上线产品

通过发起 HTTP GET 请求访问指定 URL，即可利用 API 简易测试监控单个 REST API 端点。用户无需编写任何代码，就能对该测试的目标 URL、预期响应码、超时设置等参数进行配置。

运行浏览器简易测试，可检查网页是否存在 HTTP 错误，并验证其基础可用性。用户仅需提供目标 URL，IBM Instana 便会执行简易的浏览器加载操作，对网页状态进行校验。 

 了解更多合成监控的测试类型
IBM Instana 合成监控接入点（PoP）架构流程图
实现代码的常态化安全部署

复用生产环境中运行的测试用例，保障预部署验证与实际业务监控的一致性。通过统一测试定义，消除测试覆盖盲区，避免因测试条件不匹配产生的误判。 

在代码变更上线前，及时发现回归问题、依赖项故障及性能衰减等隐患。  

 了解更多合成测试的运行方法
Instana 仪表板基于合成监控结果的服务等级目标（SLO）展示截图
达成延迟、流量、错误率、资源饱和度等性能指标目标

基于合成监控结果创建并管理服务等级目标（SLO），配置时需选择并填写以下字段：监控实体（合成测试）、监控范围、核心指标（延迟、流量等）、目标要求（时间窗口、持续时长等）及标识信息。 

平台会基于网站响应缓慢、JavaScript 执行错误、HTTP 状态码异常等内置蓝图，自动生成智能告警（SmartAlertTM）配置。当某一地区的合成测试执行失败时，您可将智能告警配置为通过指定的告警渠道推送通知。 

 了解更多服务等级目标（SLO）的创建方法
优势

65% 缩短事件响应时长

即时查看性能卡顿位置、问题根源及影响范围 

 阅读客户案例 近乎零 计划内与计划外停机时间

实时精准识别性能瓶颈、资源异常及运维问题

 阅读客户案例 50% 加速异常检测

跨多个平台和服务捕获跟踪和指标数据，以提高工程团队的可见性

 阅读客户案例 1/2 事件解决耗时

依托对事件的深度可视能力，定位问题成因并锁定问题代码段

 阅读客户案例
两个人在办公桌前工作，面前有一台显示器
数字体验监测

利用云原生数字体验监测软件来监控和优化跨端点的最终用户体验。

 了解更多
人手在智能手机上打字的特写
移动应用程序监控

利用 IBM Instana Observability 进行移动应用程序监控，可帮助您快速识别和解决问题，降低用户差体验或流失的风险。

 了解更多
一个人手持平板在工厂内行走
网站监控

通过云原生数字体验监控软件，跨端点监控并优化最终用户体验。

 了解更多

资源

