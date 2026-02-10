DevOps 与 SRE 团队已将左移可观测性方法纳入日常工作流程，在问题发生前主动解决隐患。借助合成监控（也称作主动监控），团队可创建并运行合成测试，实现更快速、更安全的版本发布，同时持续优化用户体验。

但传统合成监控工具的部署流程繁琐且耗时，对代码编写与脚本开发能力要求较高；且这类工具易因微小的界面变更等问题引发脚本执行失败，进而产生大量误报告警。

IBM® Instana Observability 提供合成监控功能，可基于地域、网络类型、不同设备等多维度因素，模拟用户在应用程序中的操作行为。这些合成测试会按照预设的固定时间间隔，持续监控应用程序的可用性、响应时间等性能指标。

该功能可实时输出带有场景上下文的应用程序性能数据，团队能通过故障通知主动发现问题，并借助智能体式 AI 能力更快开展问题排查。同时，IBM Instana 还提供低代码化的合成监控解决方案，无论您计划在新市场上线产品，还是希望达成服务等级目标，都能实现代码的规模化安全部署。