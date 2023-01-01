容器基于开源技术，提供无与伦比的开发速度，使企业能够在本地或云端快速构建、部署和扩展新的业务服务。然而，这种速度带来了可见性挑战，而这是传统监控解决方案工具无法应对的。在容器化环境（例如 Linux 和 Docker 容器）中，可见性和监控系统不仅对于维护应用程序运行状况至关重要，而且对于最大限度地提高敏捷性和效率也极为重要，从而获得对容器化应用程序投资的全部回报。

使用 IBM Instana Observability 进行容器监控提供了一种容器监控解决方案，可以解决这些挑战，并提供对所有技术层（主机、容器、中间件和正在运行的微服务）的完整上下文的持续自动可见性。容器监控工具和仪表板提供对每个容器、其中运行的完整技术堆栈以及在其上运行的应用程序的自动可观测性。