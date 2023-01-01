主页 IT 自动化 Instana 容器监控
在容器化环境中自动执行应用程序监控、可见性和性能调整
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展示基础架构组件、CPU 性能图表和内存使用指标的堆栈视图的插图。

容器基于开源技术，提供无与伦比的开发速度，使企业能够在本地或云端快速构建、部署和扩展新的业务服务。然而，这种速度带来了可见性挑战，而这是传统监控解决方案工具无法应对的。在容器化环境（例如 Linux 和 Docker 容器）中，可见性和监控系统不仅对于维护应用程序运行状况至关重要，而且对于最大限度地提高敏捷性和效率也极为重要，从而获得对容器化应用程序投资的全部回报。

使用 IBM Instana Observability 进行容器监控提供了一种容器监控解决方案，可以解决这些挑战，并提供对所有技术层（主机、容器、中间件和正在运行的微服务）的完整上下文的持续自动可见性。容器监控工具和仪表板提供对每个容器、其中运行的完整技术堆栈以及在其上运行的应用程序的自动可观测性。
容器化环境中的应用性能管理
优势 停机时间缩短

通过自动发现减少 MTTR，增强用户体验。Instana 持续发现和映射所有容器及其中的技术，采集可观测性指标（如 CPU 使用率），跟踪每个请求，分析每个进程并映射所有应用程序依赖关系。

 带有上下文情境的可见性

通过动态图的背景信息、实时记录和建模所有应用程序组件之间的关系，主动优化性能。背景信息指南允许任何用户诊断问题并确定影响。

 无盲点

利用由 AI 和机器学习提供支持的预警以防范问题的发生。Instana 提供了一份详尽的事件报告，利用动态图将所有相关事件进行关联。生成的单一警报包含详细的效果报告，为您提供快速排除故障、进行根本原因分析和解决事件的捷径。
功能
自动发现容器和服务 自动发现所有容器及其内部运行的技术，部署适当的监控传感器，开始跟踪应用程序请求并帮助建立容器指标。
容器映射可视化 自动识别并可视化所有容器、数据源和其中运行的应用程序组件之间的关系和依赖关系，从而实现完全可观测性。基础设施监控平台可让您查看资源利用率和网络使用情况。
容器性能优化 通过精确的应用程序性能指标保障服务完整性。检测实时变化和事件，查明异常，并迅速解决整个堆栈的性能问题。深入了解容器架构，以实现运行时监控、资源自动化和阈值警报。
Kubernetes 容器编排 帮助了解 Kubernetes 容器编排对在微服务架构和应用程序中运行容器的性能和稳定性的全面影响。借助 Kubernetes 监控解决方案，您可以专注于 Kubernetes 集群的整体性能，而不必专注于单个节点。
结果 66% 降低监控成本

通过使用 Instana，容器化 CI/CD
工作流可以自动实现k可观测性，Leaf Group 因而节省了 66% 的监控成本，同时降低了延迟、错误率和响应时间。

 阅读成功案例 98% 减少交付等待时间

自从 Dealerware 开始使用 Instana 监控容器化环境以来，其 DevOps 开发运维团队已将交付延迟从 10 分钟缩短到几近 12 秒。

 阅读成功案例
我们选择 Instana 有几个原因。该解决方案非常直观，可自动提供容器化应用程序所需的能见度。此外它还具备成本效益，成本仅为我们之前 APM 解决方案的三分之一。而且提供首屈一指的客户支持，是我见过的最佳服务。 Marcus Sengol 技术运营高级副总裁 (SVP) Leaf Group 阅读成功案例
300 +项受支持的技术

Instana 与其他监控工具（例如日志管理和网络监控工具（如IBM Turbonomic）集成，无需插件或重新启动应用程序即可提供整个 IT 基础架构的应用程序性能、工作量和资源使用情况的全面视图。

 深入了解支持的集成技术
资源 Instana 2023：回顾我们的最新创新

以下是我们在 2023 年推出的所有内容、我们赢得的奖项、指向最新更新的链接以及如何开始使用每项增强功能的全面回顾。
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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