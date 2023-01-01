容器基于开源技术，提供无与伦比的开发速度，使企业能够在本地或云端快速构建、部署和扩展新的业务服务。然而，这种速度带来了可见性挑战，而这是传统监控解决方案工具无法应对的。在容器化环境（例如 Linux 和 Docker 容器）中，可见性和监控系统不仅对于维护应用程序运行状况至关重要，而且对于最大限度地提高敏捷性和效率也极为重要，从而获得对容器化应用程序投资的全部回报。
使用 IBM Instana Observability 进行容器监控提供了一种容器监控解决方案，可以解决这些挑战，并提供对所有技术层（主机、容器、中间件和正在运行的微服务）的完整上下文的持续自动可见性。容器监控工具和仪表板提供对每个容器、其中运行的完整技术堆栈以及在其上运行的应用程序的自动可观测性。
通过自动发现减少 MTTR，增强用户体验。Instana 持续发现和映射所有容器及其中的技术，采集可观测性指标（如 CPU 使用率），跟踪每个请求，分析每个进程并映射所有应用程序依赖关系。
利用由 AI 和机器学习提供支持的预警以防范问题的发生。Instana 提供了一份详尽的事件报告，利用动态图将所有相关事件进行关联。生成的单一警报包含详细的效果报告，为您提供快速排除故障、进行根本原因分析和解决事件的捷径。
通过使用 Instana，容器化 CI/CD
工作流可以自动实现k可观测性，Leaf Group 因而节省了 66% 的监控成本，同时降低了延迟、错误率和响应时间。
自从 Dealerware 开始使用 Instana 监控容器化环境以来，其 DevOps 开发运维团队已将交付延迟从 10 分钟缩短到几近 12 秒。
Instana 与其他监控工具（例如日志管理和网络监控工具（如IBM Turbonomic）集成，无需插件或重新启动应用程序即可提供整个 IT 基础架构的应用程序性能、工作量和资源使用情况的全面视图。