在 Instana，我们对隐私和安全的承诺使我们成功完成了 SOC 2 要求和审计。该认证已经对 Instana 的安全性进行了独立和完整的审查，验证了相关控制机制设计的适当性，确保该服务的可用性、处理完整性和机密性，因此您大可放心。