功能
Essentials
Standard
基础设施发现和映射
支持本地、云、混合、多云
容器和编排监控
1 秒监控粒度
3 秒更改通知和警报
OpenTelemetry 支持
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
可观测性标准
75 美元起 - 包括基本套餐中的所有功能，以及
功能类别
功能
Essentials
Standard
服务发现和映射
自动服务和应用程序发现、映射、APM 配置、监控、跟踪
实时变化检测
云环境的可扩展性和灵活性
具有上下文的全栈可见性
应用程序性能监控
14 个运行时的代码级可见性
在生产环境中始终保持分析
跟踪和日志管理
分布式轨迹捕捉和存储
自动采集应用程序日志
可视化和分析
具有跟踪和监控功能的综合数字体验管理
对应用程序指标和基础架构进行统一的 1 秒粒度监控
分组和过滤的应用程序视角
具有即时上下文的定制数据交付
Instana 无界分析
事件管理
用于即时变更分析的管道反馈
用于自动分析问题和事件的 Instana 智能警报
人工智能驱动的可能原因分析
自动化事件修复
无服务器监控
无服务器应用程序监控和跟踪
无服务器基础设施监控
依赖关系映射
为 14 种运行时和 300 多个微服务平台提供自动监控和跟踪支持
实时了解所有实体的相互依赖关系
自托管综合监控
主动监控和测试
生成式 AI
GenAI 模块的性能管理
日志管理
访问日志管理功能，标准保留期为 7 天，让您能够有效地分析和保留日志数据。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Instana 管理的 PoP：从全球多个位置执行综合测试，这些测试由 Instana 进行管理。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
是的，您可以立即开始 Instana 免费试用，亲身体验我们的监控解决方案。
Instana 的 Essentials 软件包侧重于基本的基础设施发现、映射和监视，而标准软件包则提供了更多以应用程序为中心的高级功能，如代码级可见性、跟踪、日志管理和实时更改检测。
Instana 提供了各种支持选项，包括全面的文档、用于点对点支持和知识共享的社区论坛，以及直接的客户支持渠道，以协助解决您可能遇到的任何问题或疑问。这些支持选项可确保您能够获得充分利用 Instana 解决方案所需的资源和帮助。
不。在 Instana，我们相信基础设施监控、最终用户监控 (EUM) 和分析都是优秀的 APM 工具的核心功能。因此，一切都包含在 APM 许可中。查看 常见的可观测性误区。
最少订购 10 台服务器才能获得标准的 Instana 许可证，包括无限数量的用户访问权限和对 300 多种技术的支持。
不，Instana 不向我们的客户收取变动成本。APM 许可证包括所有跟踪（无限）、数据库、用户和存储空间。查看常见的可观测性误区。
在 Instana，我们对隐私和安全的承诺使我们成功完成了 SOC 2 要求和审计。该认证已经对 Instana 的安全性进行了独立和完整的审查，验证了相关控制机制设计的适当性，确保该服务的可用性、处理完整性和机密性，因此您大可放心。
Instana 可自动执行整个应用程序监控流程。Instana 按每台主机、每月计费，按年付费，这比其他竞争对手更容易预测。了解用户改换门庭的六个原因。