主页 IT 自动化 Instana Instana 定价
IBM Instana Observability 的定价简单且透明。咨询热线：400-810-1818 转 6210 (工作日: 9:00 - 17:00)
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互连六边形表示连接到云的服务器网络，由 Instana 的可观测性平台辅助
定价计划

可观测性要点

起始价格：20 美元

功能

Essentials

Standard

基础设施发现和映射

支持本地、云、混合、多云

容器和编排监控

1 秒监控粒度

3 秒更改通知和警报

OpenTelemetry 支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

可观测性标准

75 美元起 - 包括基本套餐中的所有功能，以及

功能类别

功能

Essentials

Standard

服务发现和映射

自动服务和应用程序发现、映射、APM 配置、监控、跟踪

实时变化检测

云环境的可扩展性和灵活性

具有上下文的全栈可见性

应用程序性能监控

14 个运行时的代码级可见性

在生产环境中始终保持分析

跟踪和日志管理

分布式轨迹捕捉和存储

自动采集应用程序日志

可视化和分析

具有跟踪和监控功能的综合数字体验管理

对应用程序指标和基础架构进行统一的 1 秒粒度监控

分组和过滤的应用程序视角

具有即时上下文的定制数据交付

Instana 无界分析

事件管理

用于即时变更分析的管道反馈

用于自动分析问题和事件的 Instana 智能警报

人工智能驱动的可能原因分析

自动化事件修复

无服务器监控

无服务器应用程序监控和跟踪

无服务器基础设施监控

依赖关系映射

为 14 种运行时和 300 多个微服务平台提供自动监控和跟踪支持

实时了解所有实体的相互依赖关系

自托管综合监控

主动监控和测试

生成式 AI

GenAI 模块的性能管理

日志管理

访问日志管理功能，标准保留期为 7 天，让您能够有效地分析和保留日志数据。

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

Instana 管理的 PoP：从全球多个位置执行综合测试，这些测试由 Instana 进行管理。

  • 简单 API 测试：每月每 10,000 次执行收费 3 美元。

  • API 脚本测试：每月每 10,000 次执行 5 美元。

  • 浏览器测试：每月每 10,000 次执行 12 美元。

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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常见问题

是的，您可以立即开始 Instana 免费试用，亲身体验我们的监控解决方案。

Instana 的 Essentials 软件包侧重于基本的基础设施发现、映射和监视，而标准软件包则提供了更多以应用程序为中心的高级功能，如代码级可见性、跟踪、日志管理和实时更改检测。

Instana 提供了各种支持选项，包括全面的文档、用于点对点支持和知识共享的社区论坛，以及直接的客户支持渠道，以协助解决您可能遇到的任何问题或疑问。这些支持选项可确保您能够获得充分利用 Instana 解决方案所需的资源和帮助。

不。在 Instana，我们相信基础设施监控、最终用户监控 (EUM) 和分析都是优秀的 APM 工具的核心功能。因此，一切都包含在 APM 许可中。查看 常见的可观测性误区

最少订购 10 台服务器才能获得标准的 Instana 许可证，包括无限数量的用户访问权限和对 300 多种技术的支持。

是的。Instana 是云原生计算基金会 (CNCF) 的成员，乐于使用各种开源技术。Instana 让用户可以非常轻松地查看他们的开源跟踪和指标，以及 Instana 本地收集的指标和跟踪，并将二者关联起来。

不，Instana 不向我们的客户收取变动成本。APM 许可证包括所有跟踪（无限）、数据库、用户和存储空间。查看常见的可观测性误区

在 Instana，我们对隐私和安全的承诺使我们成功完成了 SOC 2 要求和审计。该认证已经对 Instana 的安全性进行了独立和完整的审查，验证了相关控制机制设计的适当性，确保该服务的可用性、处理完整性和机密性，因此您大可放心。

Instana 可自动执行整个应用程序监控流程。Instana 按每台主机、每月计费，按年付费，这比其他竞争对手更容易预测。了解用户改换门庭的六个原因
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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