Kubernetes 作为标准基础架构平台在 DevOps 团队中渐受欢迎，而传统的应用程序性能监视(APM) 工具通常无法为 ITOps 团队提供他们可能想要的性能可见性。此外，由于在基础架构中引入新的抽象层，Kubernetes 带来了新的可观测性挑战，监控应用程序性能和可用性变得更加困难。

借助适当的 Kubernetes 监控工具，您可以以最大化正常运行时间和优化性能的方式管理您的应用程序环境，同时实现 DevOps 的卓越性。IBM® Instana® Observability 提供自动化的 Kubernetes 可观测性和 APM 功能，旨在监控所有 Kubernetes 发行版的整个 Kubernetes 应用程序堆栈——从节点和 Pod 到容器和应用程序。