Kubernetes 作为标准基础架构平台在 DevOps 团队中渐受欢迎，而传统的应用程序性能监视(APM) 工具通常无法为 ITOps 团队提供他们可能想要的性能可见性。此外，由于在基础架构中引入新的抽象层，Kubernetes 带来了新的可观测性挑战，监控应用程序性能和可用性变得更加困难。
借助适当的 Kubernetes 监控工具，您可以以最大化正常运行时间和优化性能的方式管理您的应用程序环境，同时实现 DevOps 的卓越性。IBM® Instana® Observability 提供自动化的 Kubernetes 可观测性和 APM 功能，旨在监控所有 Kubernetes 发行版的整个 Kubernetes 应用程序堆栈——从节点和 Pod 到容器和应用程序。
通过持续自动发现和映射所有 Kubernetes 服务和组件，更快地检测和解决问题。Instana 汲取可观测性指标、跟踪每个请求、剖析每个进程并映射所有应用程序依赖性——无需抽样或部分跟踪。
通过精确、实时监控整个 Kubernetes 栈来防止中断。不会遗漏任何重要的 Kubernetes 指标或追踪信息，因此可以将高度精确的日志传递给团队，快速实现事件预防和/或分类。
Instana 提供可定制的预警和通知，可以任意设置触发数量的指标或事件。您可以将预警配置为通过电子邮件、Slack 或其它消息传递平台发送。
Instana 自动关联来自完整堆栈（基础架构、Kubernetes 和服务）的所有性能、事件和配置信息，从而轻松分析 Kubernetes 对服务级别的影响。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM® Turbonomic®等日志管理和网络监控工具）集成，以提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或应用程序重启。
Vivy 通过使用 Instana 监控其容器化微服务应用程序，将 MTTR 从最长 3 天缩短到 1 天或更短。
PathMotion 通过使用 Instana 自动化微服务和容器的监控，减少了大约 10% 的虚拟机。