主页 IT 自动化 Instana Kubernetes 监控
自动观测、监控和修复整个 Kubernetes 集群，以提高应用程序的性能和可用性
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插图展示了含 CPU 和内存指标（包括图表）的 kubernetes 性能监视仪表板

Kubernetes 作为标准基础架构平台在 DevOps 团队中渐受欢迎，而传统的应用程序性能监视(APM) 工具通常无法为 ITOps 团队提供他们可能想要的性能可见性。此外，由于在基础架构中引入新的抽象层，Kubernetes 带来了新的可观测性挑战，监控应用程序性能和可用性变得更加困难。

借助适当的 Kubernetes 监控工具，您可以以最大化正常运行时间和优化性能的方式管理您的应用程序环境，同时实现 DevOps 的卓越性。IBM® Instana® Observability 提供自动化的 Kubernetes 可观测性和 APM 功能，旨在监控所有 Kubernetes 发行版的整个 Kubernetes 应用程序堆栈——从节点和 Pod 到容器和应用程序。

 阅读简介：Kubernetes 微服务应用的应用性能管理
优势 自动发现和映射

通过持续自动发现和映射所有 Kubernetes 服务和组件，更快地检测和解决问题。Instana 汲取可观测性指标、跟踪每个请求、剖析每个进程并映射所有应用程序依赖性——无需抽样或部分跟踪。

 根据环境进行诊断

获取完整的环境，了解 Kubernetes 环境中的依赖关系。动态图实时记录所有应用程序组件之间的关系，并建立相关模型。环境指南帮助诊断问题，确定其影响。

 消除监控盲点

通过精确、实时监控整个 Kubernetes 栈来防止中断。不会遗漏任何重要的 Kubernetes 指标或追踪信息，因此可以将高度精确的日志传递给团队，快速实现事件预防和/或分类。 
功能
全栈 Kubernetes 可观测性 Instana 自动监控在 Kubernetes 环境上运行的服务、API 和其它微服务的性能。实时监控应用程序、容器和 Kubernetes，在发生变化时自动配置和更新，无需人工干预。
自动发现和映射 Instana 可以自动发现和映射 Kubernetes 环境中部署的所有容器和服务（包括工作负载、集群和节点），并具有对应用程序的全面可观察性，无需采样。
运行状况监控和性能优化 Instana 可帮助您深入了解 Kubernetes 环境的运行状况，识别和修复性能瓶颈。您可以在容器、容器组和节点层面监控性能，确保一切平稳运行。
实时预警和通知

Instana 提供可定制的预警和通知，可以任意设置触发数量的指标或事件。您可以将预警配置为通过电子邮件、Slack 或其它消息传递平台发送。
实时关联性

Instana 自动关联来自完整堆栈（基础架构、Kubernetes 和服务）的所有性能、事件和配置信息，从而轻松分析 Kubernetes 对服务级别的影响。
300 + 项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如 IBM® Turbonomic®等日志管理和网络监控工具）集成，以提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或应用程序重启。

 探索所有支持的技术
结果 66% 缩减平均修复时间 (MTTR)

Vivy 通过使用 Instana 监控其容器化微服务应用程序，将 MTTR 从最长 3 天缩短到 1 天或更短。

 阅读成功案例 10% 减少交付等待时间

PathMotion 通过使用 Instana 自动化微服务和容器的监控，减少了大约 10% 的虚拟机。

 阅读成功案例
Instana 帮助我们识别 Kubernetes 集群中未充分利用的资源……我们已优化 Kubernetes 节点，只运行需要的虚拟机，以确保生产环境以最佳性能运行。 Mehdi Mahfoudi DevOps Engineer PathMotion 阅读成功案例
采取下一步行动

利用 IBM Instana Observability，使企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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