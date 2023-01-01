确保您的应用程序以最佳方式运行，为您的客户和利益相关者提供有价值的用户体验对业务至关重要。但是，要跟上当今动态应用程序环境的步伐并不容易。要监控现代应用程序集（包括相互依赖关系高度复杂的云原生应用程序、容器和微服务），仅仅依靠传统 APM 工具提供的手动、孤立且通常无上下文环境的监控功能尚不足够。
IBM Instana Observability 专为云技术打造，为您带来下一波 APM 智能浪潮 - 全面的企业可观测性，为您提供快速、自动化和情境化的可见性，以了解整个应用程序环境的运行状况和可用性。您的团队将能够运行诊断、缩短响应时间、优化应用程序性能并加速 CI/CD 管道。
阅读 Instana Observability 解决方案简介
通过实时可观测性缩短 MTTD 和 MTTR。Instana 自动执行 APM 的各项任务，包括发现、依赖关系映射、监控、跟踪、根本原因分析和反馈，无需采样，没有盲点，同时为您的 DevOps 团队腾出时间专注于核心任务。
利用由 AI 和机器学习提供支持的预警以防范问题的发生。Instana 提供深入的事件报告，使用动态图将所有相应事件关联起来。生成的唯一预警中有一份效果报告，其中包含快速解决事件的详细信息。
您可以优化每一次最终用户交互，以提供卓越的体验，通过将每次交互全面可视化，为您提高转化率。ExaVault 通过实施
IBM Instana APM，将 MTTR 缩短了 56.6%，改善了客户体验。
为组织的各个团队提供易于使用的 APM 平台，支持所有利益相关者，而不仅仅是 APM 使用者。Instana 为 DevOps、SRE、平台工程、ITOps 和开发领域的任何人提供他们想要的数据以及他们需要的环境。
帮助跟踪跨应用程序不同组件的事务，深入了解各个组件的性能及它们之间的交互方式。
提供数据分析和报告特性，使 IT 团队能够跟踪应用程序性能、识别趋势并就容量规划和基础架构优化做出明智的决策。
自动检测变化、问题和事件，以大幅减少调查应用程序的每个服务受影响的根本原因所需的时间。
Instana 与其他监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。
自 ExaVault 开始使用 IBM Instana 以来，会给客户造成影响的错误的平均修复时间 (MTTR) 显著缩短。
通过使用 Instana 集中一处监控所有应用程序，Enento 正在给客户提供超乎 SLA 标准的服务，带来更可靠的客户体验。
评价显示，IBM Instana 作为"全栈可观测性工具"并具有"出色的数据和可视化效果”，获得了用户的高度评价。
G2 2023 年春季应用程序性能监控网格报告将 IBM Instana 在市场占有率和客户满意度方面评为 APM 领域的领导者。
参加我们的评估，了解您的应用程序环境是否已准备就绪，支持真正的数字化转型。
在本文中，我们将重点介绍借助 IBM Instana 实现经济高效的可观测性解决方案的重要性。
通过消除这个误区，我们力求阐明可观测性的本质，作为一种综合实践，提供针对整个系统功能和性能的深刻见解。
将 Camunda 等流程编排解决方案与 IBM Instana 等可观测性解决方案相结合，可以打破这些孤岛，帮助团队更好地了解其系统，并更快做出反应。