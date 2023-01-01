主页 IT 自动化 Instana 应用程序性能监视 (APM)
使用 IBM Instana Observability 自动观察、监控和修复您的整个应用程序堆栈
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展示含事件和事件警报以及图表的监控仪表板的插图。

确保您的应用程序以最佳方式运行，为您的客户和利益相关者提供有价值的用户体验对业务至关重要。但是，要跟上当今动态应用程序环境的步伐并不容易。要监控现代应用程序集（包括相互依赖关系高度复杂的云原生应用程序、容器和微服务），仅仅依靠传统 APM 工具提供的手动、孤立且通常无上下文环境的监控功能尚不足够。

IBM Instana Observability 专为云技术打造，为您带来下一波 APM 智能浪潮 - 全面的企业可观测性，为您提供快速、自动化和情境化的可见性，以了解整个应用程序环境的运行状况和可用性。您的团队将能够运行诊断、缩短响应时间、优化应用程序性能并加速 CI/CD 管道。
利用自动化 APM 加速 CI/CD 并提高应用程序性能

阅读 Instana Observability 解决方案简介
优势 更快地检测和解决问题

通过实时可观测性缩短 MTTD 和 MTTR。Instana 自动执行 APM 的各项任务，包括发现、依赖关系映射、监控、跟踪、根本原因分析和反馈，无需采样，没有盲点，同时为您的 DevOps 团队腾出时间专注于核心任务。

 优化应用程序性能

Instana 动态图的情境洞察可实时记录所有应用程序组件之间的关系，并建立相关模型，从而主动优化性能。借助 Instana 的环境指南，任何用户都可以诊断问题并确定其影响。

 可操作的智能预警

利用由 AI 和机器学习提供支持的预警以防范问题的发生。Instana 提供深入的事件报告，使用动态图将所有相应事件关联起来。生成的唯一预警中有一份效果报告，其中包含快速解决事件的详细信息。

 改善客户体验

您可以优化每一次最终用户交互，以提供卓越的体验，通过将每次交互全面可视化，为您提高转化率。ExaVault 通过实施
IBM Instana APM，将 MTTR 缩短了 56.6%，改善了客户体验。

 易于访问和使用

为组织的各个团队提供易于使用的 APM 平台，支持所有利益相关者，而不仅仅是 APM 使用者。Instana 为 DevOps、SRE、平台工程、ITOps 和开发领域的任何人提供他们想要的数据以及他们需要的环境。
功能
全栈 APM 在整个应用程序集（包括浏览器和移动应用程序、数据库和各个代码行）中提供全面的分布式跟踪（零采样）。助您自动观察、监控和解决性能问题，以防它们影响最终用户体验。 了解有关自动化 APM 的更多信息
自动发现和监测 帮助发现应用程序的所有组件并提供应用程序拓扑的图形表示。持续发现定义了动态图不断演变的依赖关系链，使得时间和空间确定性分析成为可能。 了解有关自动发现的更多信息
实时监控和预警 实时监控应用程序性能（1 秒级），如果检测到应用程序性能问题，将在 3 秒内通知 IT 团队。 了解有关 API预 警的更多信息
分布式跟踪

帮助跟踪跨应用程序不同组件的事务，深入了解各个组件的性能及它们之间的交互方式。

 了解有关分布式跟踪的更多信息
无界分析

提供数据分析和报告特性，使 IT 团队能够跟踪应用程序性能、识别趋势并就容量规划和基础架构优化做出明智的决策。

 了解有关无界分析的更多信息
根本原因分析

自动检测变化、问题和事件，以大幅减少调查应用程序的每个服务受影响的根本原因所需的时间。

 了解有关根本原因分析的更多信息
300 +项受支持的技术

Instana 与其他监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。

 探索所有支持的技术
结果 56.6% 缩减平均修复时间 (MTTR)

自 ExaVault 开始使用 IBM Instana 以来，会给客户造成影响的错误的平均修复时间 (MTTR) 显著缩短。

 阅读成功案例 99.99% 应用程序可用性

通过使用 Instana 集中一处监控所有应用程序，Enento 正在给客户提供超乎 SLA 标准的服务，带来更可靠的客户体验。

阅读成功案例
Instana 提供了我们的服务如何运行的完整视角，帮助我们实现性能、可靠性和成本优化的目标。 Jorge Tome Hernando IT 架构、运营、安全和工作场所总监 PRISA Tecnologia 阅读成功案例
资源 客户喜爱 Instana

评价显示，IBM Instana 作为&quot;全栈可观测性工具&quot;并具有&quot;出色的数据和可视化效果”，获得了用户的高度评价。

 Instana 被评为 G2 领导者

G2 2023 年春季应用程序性能监控网格报告将 IBM Instana 在市场占有率和客户满意度方面评为 APM 领域的领导者。

您的应用环境准备好了吗？

参加我们的评估，了解您的应用程序环境是否已准备就绪，支持真正的数字化转型。

误区：可观测性总是价格高昂

在本文中，我们将重点介绍借助 IBM Instana 实现经济高效的可观测性解决方案的重要性。

 误区：可观测性只是堆栈的一部分

通过消除这个误区，我们力求阐明可观测性的本质，作为一种综合实践，提供针对整个系统功能和性能的深刻见解。

 利用 IBM Instana Business Monitoring 观测 Camunda 环境

将 Camunda 等流程编排解决方案与 IBM Instana 等可观测性解决方案相结合，可以打破这些孤岛，帮助团队更好地了解其系统，并更快做出反应。
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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