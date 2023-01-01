确保您的应用程序以最佳方式运行，为您的客户和利益相关者提供有价值的用户体验对业务至关重要。但是，要跟上当今动态应用程序环境的步伐并不容易。要监控现代应用程序集（包括相互依赖关系高度复杂的云原生应用程序、容器和微服务），仅仅依靠传统 APM 工具提供的手动、孤立且通常无上下文环境的监控功能尚不足够。

IBM Instana Observability 专为云技术打造，为您带来下一波 APM 智能浪潮 - 全面的企业可观测性，为您提供快速、自动化和情境化的可见性，以了解整个应用程序环境的运行状况和可用性。您的团队将能够运行诊断、缩短响应时间、优化应用程序性能并加速 CI/CD 管道。