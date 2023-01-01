移动应用程序用户希望获得连续可用性和顺畅的体验。两者缺一不可，否则他们就会毫不犹豫地弃用您的应用程序，下载更好的替代应用程序。由于事关重大，因此，移动应用程序开发团队像炖大杂烩一般，混合使用不同的分析和监控工具。
IBM® Instana® Observability 让您可以从单一平台实时全面了解移动应用程序的运行情况。这包括深入了解应用程序调用路径、详细了解用户如何与应用程序交互以及他们遇到的问题类型。利用该解决方案，您可以监控在 iOS、Android、Flutter 或 React Native中实现的移动应用程序。
通过将前端的移动应用程序请求与每次交互生成的后端跟踪连接起来，可以更快、更高效地解决性能问题。
利用有关移动应用程序使用情况的真实使用数据，快速锁定您的优化重点（最常用的设备/浏览器/操作系统）和不推荐的版本。
利用完整的环境快速发现瓶颈，更快地检测和解决问题，从而改善移动应用程序的用户体验，并提高用户参与度。
Instana 的移动应用程序监控仪表板直观呈现关键用户的活动数据，包括缓慢或有问题的 HTTP 请求、地理数据和定制事件，所有数据一目了然。IT 团队可以在此进一步挖掘数据，发现并解决可能影响移动应用程序体验的问题。
无界分析提供了无界的灵活性，可以从 Instana 收集的所有移动应用程序和后端跟踪详细信息中生成新的见解。移动应用程序团队可以以无界方式（带有环境）快速过滤数据的各个方面，以发现性能异常值和问题模式。
利用 Instana 无与伦比的全面跟踪支持来使用和分析每条跟踪，无论它是如何捕获的。Instana 提供完整的自动跟踪，与其他开源跟踪相结合并相互关联，为您提供跨每种跟踪类型所需的环境。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM® Turbonomic® 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。
1 40 Fascinating Mobile App Industry Statistics [2023]: The Success of Mobile Apps in the U.S.（ibm.com 外部链接）,Zippia, 2023 年 3 月 20 日