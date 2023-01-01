移动应用程序用户希望获得连续可用性和顺畅的体验。两者缺一不可，否则他们就会毫不犹豫地弃用您的应用程序，下载更好的替代应用程序。由于事关重大，因此，移动应用程序开发团队像炖大杂烩一般，混合使用不同的分析和监控工具。



IBM® Instana® Observability 让您可以从单一平台实时全面了解移动应用程序的运行情况。这包括深入了解应用程序调用路径、详细了解用户如何与应用程序交互以及他们遇到的问题类型。利用该解决方案，您可以监控在 iOS、Android、Flutter 或 React Native中实现的移动应用程序。