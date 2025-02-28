为了应对挑战，确保对指定人群的持续支持并提高运营效率，OIS 选择了 IBM Instana Observability，这是一款领先的性能应用监控 (APM) 和可观察性解决方案。IBM 客户成功团队与 OIS 携手合作，共同完成 Instana 之旅。OIS 和客户成功团队将 Instana 功能集成到现有的强大平台中，该平台由 Java EE 技术提供支持，并在 IBM® Power 服务器、IBM WebSphere Liberty 应用程序运行时和 IBM® Db2 数据库上运行，从而提高了运营效率。

Instana 提供了全面的端到端可见性，涵盖了 eXPRS 的整个架构，并扩展了其性能，从应用程序逻辑到底层硬件参数。此外，Instana 的自动发现功能促进了对新更新和组件的快速整合。其映射功能使 OIS 能够快速加入 eXPRS 增强功能及其依赖关系，从而提供应用程序性能的全面视图。

该平台的实时分析、100% 数据捕获和即时通知机制大大缩短了平均检测时间 (MTTD) 和平均解决时间 (MTTR) 的分析和警报功能。这使得 OIS 团队能够快速识别和响应性能问题。此外，Instana 的协作功能促进了重要情报的沟通和知识共享，从而加强了 IT 团队之间的信息交流，打破了孤岛，并提高了整体 IT 的工作效率。

此外，Instana 嵌入了自适应算法模型，可以不断微调阈值设置，有助于预先阻止迫近的风险并增强机构响应能力。OIS 的可观察性提升和内在管理规程优化直接转化为卓越的消费者满意度。通过部署为增强可见性和控制力而量身定制的现代化解决方案，OIS 成功凭借技能应对复杂的技术环境，从而加强了其树立高效公共部门服务典范的承诺。