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Case Studies
俄勒冈州 OIS
俄勒冈州卫生局的信息服务办公室 (OIS) 是该州最大的 IT 组织之一，在扶助最弱势群体（其中包括 30,000 多名残障人士）方面面临着关键挑战。
他们的支付应用程序 Electronic Xpress Processing and Reporting System (eXPRS) 是管理面向这些人群的服务和支持的重要工具，但频频出现性能问题和中断。此外，由于缺乏对 eXPRS 性能的洞察分析和可视性，导致解决时间延长，最终用户感到失望。
这些困难正在危及该组织向依赖它们的人提供关键服务的可能性。因此，OIS 认识到，应用程序的可观察性对于确保 eXPRS 的可靠性、安全性和效率至关重要，进而确保依赖它的人的福祉至关重要。
为了应对挑战，确保对指定人群的持续支持并提高运营效率，OIS 选择了 IBM Instana Observability，这是一款领先的性能应用监控 (APM) 和可观察性解决方案。IBM 客户成功团队与 OIS 携手合作，共同完成 Instana 之旅。OIS 和客户成功团队将 Instana 功能集成到现有的强大平台中，该平台由 Java EE 技术提供支持，并在 IBM® Power 服务器、IBM WebSphere Liberty 应用程序运行时和 IBM® Db2 数据库上运行，从而提高了运营效率。
Instana 提供了全面的端到端可见性，涵盖了 eXPRS 的整个架构，并扩展了其性能，从应用程序逻辑到底层硬件参数。此外，Instana 的自动发现功能促进了对新更新和组件的快速整合。其映射功能使 OIS 能够快速加入 eXPRS 增强功能及其依赖关系，从而提供应用程序性能的全面视图。
该平台的实时分析、100% 数据捕获和即时通知机制大大缩短了平均检测时间 (MTTD) 和平均解决时间 (MTTR) 的分析和警报功能。这使得 OIS 团队能够快速识别和响应性能问题。此外，Instana 的协作功能促进了重要情报的沟通和知识共享，从而加强了 IT 团队之间的信息交流，打破了孤岛，并提高了整体 IT 的工作效率。
此外，Instana 嵌入了自适应算法模型，可以不断微调阈值设置，有助于预先阻止迫近的风险并增强机构响应能力。OIS 的可观察性提升和内在管理规程优化直接转化为卓越的消费者满意度。通过部署为增强可见性和控制力而量身定制的现代化解决方案，OIS 成功凭借技能应对复杂的技术环境，从而加强了其树立高效公共部门服务典范的承诺。
Instana 帮助 OIS 实现了其为俄勒冈州以及依赖其支付应用程序的人群带来重大好处的目标。“Instana 提供了我们所需的可见性，可确保 eXPRS 始终处于可用状态并发挥最佳性能。对于依赖这些服务的人群来说，这一点至关重要。”OIS 的高级企业系统分析师 Dan Major 说道。
借助 Instana，俄勒冈州已将 eXPRS 的 MTTD 缩短 50%，并将 MTTR 缩短 30%，从而提高服务可用性并减少停机时间。该平台的自动发现和映射功能还帮助 IT 团队每周节省了大约 20 小时的手动工作，让他们能够专注于更具价值的任务。
此外，借助 Instana 的实时分析功，该州能够在性能问题影响依赖 eXPRS 的最终用户之前，及早识别并解决这些问题。因此，投诉减少了 25%，总体满意度显著提升，人们可以更快地获得关键服务、减少失望情绪并提升整体幸福感。“我们很自豪能够更快速、更有信心地为最需要的居民提供更好的支持。”Major 说。
信息服务办公室 (OIS)（ibm.com 外部链接）是一个共享服务组织，为俄勒冈州人类服务部 (ODHS) 和俄勒冈州卫生局 (OHA) 提供支持。OIS 提供 IT 服务，是该州最大的 IT 组织之一。该团队致力于推进最优秀的科技，提供解决方案来助力两个机构，帮助俄勒冈州人民实现健康、幸福和独立。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。