主页 IT 自动化 Instana 基础设施监控
利用 IBM Instana Observability 进行基础架构监控，可以更好地了解后端组件的运行状况，帮助您快速查明并解决任何问题。
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各组织一直致力于确保其 IT 基础架构的可靠、安全和高效运行。在采用云基础架构之前，这相对简单，因为所有组件都是静态的。尽管一些传统的基础架构监控工具与云服务的集成有限，但它们仍然需要手动检索基础架构指标。

利用 IBM® Instana® Observability 进行基础架构监控，可提供 AI 支持的自动化监控、警报和修复功能，从而对复杂的分布式应用程序、服务和基础架构组件提供卓越的实时可见性。这包括服务器、容器、数据库等，因此团队可以拥有需要的所有数据和环境，从而防止停机，优化资源利用，并提高整体生产效率和用户体验。
打破可观察性流言：区分现实与虚构。
优势 轻松监控整个基础架构

Instana 以 1 秒粒度为多个云和本地环境提供实时自动化基础架构监控，确保始终保持全栈准确性，无需进行配置或编码。

 缩短平均修复时间 (MTTR)

自动关联了全栈（云、基础架构、Kubernetes、虚拟机和服务）的所有性能、事件和配置信息，让您的团队能够立即采取智能操作，无论问题发生在何处。

 快速排序和整理每个组件

Instana 通过自动标记和标签关联（利用必要的环境丰富监控数据，帮助简化整个基础架构的管理），可始终准确概述所有受监视系统。
功能
基础架构图 Instana 的基础架构图概述了所有受监控系统，您可以轻松地将应用程序基础架构的各个方面可视化。柱子中的每个方块代表在该系统上运行的软件组件，并将改变颜色来反映任何事故、事件或变化。
对比表格 通过比较表，可以轻松快速识别对应用程序或服务性能至关重要的应用程序组件。按 CPU 使用率或内存消耗等指标进行排序，并比较一段时间内的指标，以轻松辨别新的更改或部署是在提高还是降低性能。
环境指南 Instana 的环境指南仪表板展示了您的云、基础架构和应用程序组件之间的所有相互依赖关系。当应用程序或组件出现问题时，它可以帮助您立即了解上下游依赖关系。
能够利用基础架构图追踪问题根源实在是太棒了，为我理解原本不清楚的问题提供了更多的洞察。 Kenneth Skertchly 高级 DevOps 工程师 Dealerware 阅读成功案例
300 +项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如日志管理和网络监控工具，如 IBM® Turbonomic®）集成，无需插件或应用程序重启即可全面查看整个 IT 基础架构中的应用程序性能。

 探索所有支持的技术
资源 什么是基础设施监控？

了解基础架构监控的工作原理、最佳实践以及为什么在应用程序中加以实施。

 云原生应用程序的可观测性

了解 Instana on AWS 如何自动发现基础架构中的应用程序组件、系统和微服务，并每秒提供高精度的可观察性。

 剖析可观测性误区：可观测性是堆栈的一部分

我们将在本文中深入探讨有关可观测性的另一个误区 - 认为它仅适用于堆栈或应用程序的特定部分。
采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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