各组织一直致力于确保其 IT 基础架构的可靠、安全和高效运行。在采用云基础架构之前，这相对简单，因为所有组件都是静态的。尽管一些传统的基础架构监控工具与云服务的集成有限，但它们仍然需要手动检索基础架构指标。

利用 IBM® Instana® Observability 进行基础架构监控，可提供 AI 支持的自动化监控、警报和修复功能，从而对复杂的分布式应用程序、服务和基础架构组件提供卓越的实时可见性。这包括服务器、容器、数据库等，因此团队可以拥有需要的所有数据和环境，从而防止停机，优化资源利用，并提高整体生产效率和用户体验。