各组织一直致力于确保其 IT 基础架构的可靠、安全和高效运行。在采用云基础架构之前，这相对简单，因为所有组件都是静态的。尽管一些传统的基础架构监控工具与云服务的集成有限，但它们仍然需要手动检索基础架构指标。
利用 IBM® Instana® Observability 进行基础架构监控，可提供 AI 支持的自动化监控、警报和修复功能，从而对复杂的分布式应用程序、服务和基础架构组件提供卓越的实时可见性。这包括服务器、容器、数据库等，因此团队可以拥有需要的所有数据和环境，从而防止停机，优化资源利用，并提高整体生产效率和用户体验。
Instana 以 1 秒粒度为多个云和本地环境提供实时自动化基础架构监控，确保始终保持全栈准确性，无需进行配置或编码。
自动关联了全栈（云、基础架构、Kubernetes、虚拟机和服务）的所有性能、事件和配置信息，让您的团队能够立即采取智能操作，无论问题发生在何处。
Instana 通过自动标记和标签关联（利用必要的环境丰富监控数据，帮助简化整个基础架构的管理），可始终准确概述所有受监视系统。
Instana 与其它监控工具（例如日志管理和网络监控工具，如 IBM® Turbonomic®）集成，无需插件或应用程序重启即可全面查看整个 IT 基础架构中的应用程序性能。