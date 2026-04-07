仓储奇迹：Dahl 与 IBM 携手实现自动化飞跃

Dahl 与 IBM 合作，对其仓储和物流运营进行了现代化改造，建立了一个为可扩展性和效率而设计的高度自动化设施。IBM Instana Observability 用于监控，IBM Turbonomic 用于资源优化，Red Hat OpenShift 用于容器编排，这些技术都发挥了关键作用。该计划还包括全面的数字基础设施改造和新的电子商务网站，确保在所有渠道提供无缝的客户体验。

此次转型将多个品牌统一整合到 Dahl 旗下，并在新仓库中引入了自动化测试。“该设施是专门为实现每订单行 85–90% 的自动化率而建造的，”Sundberg 说。“初步测试显示出令人鼓舞的结果——人工流程减少，吞吐量增加——我们正在实际条件下验证其性能。”Turbonomic 通过精准的资源建议帮助扩展 OpenShift 中的容器集，确保持续的性能表现。

Instana 智能警报和基于 AI 的仪表板使所有应用程序都能通过单一、颜色编码的视图进行主动监控。“我们现在可以更好地可视化一切，”Sundberg 说。Dahl 还利用 Instana 智能警报功能监控整个应用程序链，包括其 API Gateway。智能警报通过分析 10 分钟间隔内的错误模式，在出现异常时提供早期预警，帮助团队在问题升级前采取行动。与关注孤立资源且需要复杂配置的传统监控不同，Instana 会自动关联服务间的数据，以触发有意义的事件。结合开源可视化工具和遥测技术，这种方法为 Dahl 提供了全栈可观测性，并对其关键工作流实现了主动控制。“现在我们能看到完整的应用程序组合，实时数据流动。如果某个环节变成红色或黄色，我们就能立即识别并解决潜在问题，避免影响客户响应时间。”这强化了 Dahl 的 DevOps 功能，确保在应用程序上线前就能保障其性能和代码质量。

Dahl 新电商网站的上线是公司转型过程中的一个关键里程碑。由于 ERP 系统后端集成问题，此前两次上线尝试均告失败，之后团队借助 IBM Instana 获得了 Full Stack Observability，并实时识别出了根本原因。“在采用 Instana 之前，我们只能拼命分析日志，希望能找对地方，”Sundberg 说。借助 Instana 智能警报和实时遥测，第三次上线顺利成功，使团队能够在问题出现时即时解决。该网站比原计划提前四个月上线，仅在短短几个月内就实现了 Instana 100% 的投资回报率。性能也得到了显著提升，响应时间从最长 5 秒缩短至 2 毫秒以下——从而提高了客户满意度并推动了购买量的增长。