仓储奇迹：Dahl 与 IBM 携手实现自动化飞跃

Dahl 和 IBM
Saint-Gobain 是全球可持续建筑领域的领导者，其子公司 Dahl 为其在建筑市场提供高性能解决方案。Dahl 的仓库以 140% 的容量运行，导致效率低下、延误和成本上升。“这种情况难以为继，”开发与运营专员 Roger Sundberg 表示。管理层担心客户满意度和可扩展性，因此促使迅速采取行动。
为支持业务增长，Dahl 启动了一项现代化计划，旨在扩大仓储规模、精简物流并重建核心 IT 基础架构。同时，还推出了一个新的电子商务网站，增强实体和数字渠道的敏捷性、可扩展性和客户体验——确保持续成功和市场领先地位。
Dahl 与 IBM 合作，对其仓储和物流运营进行了现代化改造，建立了一个为可扩展性和效率而设计的高度自动化设施。IBM Instana Observability 用于监控，IBM Turbonomic 用于资源优化，Red Hat OpenShift 用于容器编排，这些技术都发挥了关键作用。该计划还包括全面的数字基础设施改造和新的电子商务网站，确保在所有渠道提供无缝的客户体验。
此次转型将多个品牌统一整合到 Dahl 旗下，并在新仓库中引入了自动化测试。“该设施是专门为实现每订单行 85–90% 的自动化率而建造的，”Sundberg 说。“初步测试显示出令人鼓舞的结果——人工流程减少，吞吐量增加——我们正在实际条件下验证其性能。”Turbonomic 通过精准的资源建议帮助扩展 OpenShift 中的容器集，确保持续的性能表现。
Instana 智能警报和基于 AI 的仪表板使所有应用程序都能通过单一、颜色编码的视图进行主动监控。“我们现在可以更好地可视化一切，”Sundberg 说。Dahl 还利用 Instana 智能警报功能监控整个应用程序链，包括其 API Gateway。智能警报通过分析 10 分钟间隔内的错误模式，在出现异常时提供早期预警，帮助团队在问题升级前采取行动。与关注孤立资源且需要复杂配置的传统监控不同，Instana 会自动关联服务间的数据，以触发有意义的事件。结合开源可视化工具和遥测技术，这种方法为 Dahl 提供了全栈可观测性，并对其关键工作流实现了主动控制。“现在我们能看到完整的应用程序组合，实时数据流动。如果某个环节变成红色或黄色，我们就能立即识别并解决潜在问题，避免影响客户响应时间。”这强化了 Dahl 的 DevOps 功能，确保在应用程序上线前就能保障其性能和代码质量。
Dahl 新电商网站的上线是公司转型过程中的一个关键里程碑。由于 ERP 系统后端集成问题，此前两次上线尝试均告失败，之后团队借助 IBM Instana 获得了 Full Stack Observability，并实时识别出了根本原因。“在采用 Instana 之前，我们只能拼命分析日志，希望能找对地方，”Sundberg 说。借助 Instana 智能警报和实时遥测，第三次上线顺利成功，使团队能够在问题出现时即时解决。该网站比原计划提前四个月上线，仅在短短几个月内就实现了 Instana 100% 的投资回报率。性能也得到了显著提升，响应时间从最长 5 秒缩短至 2 毫秒以下——从而提高了客户满意度并推动了购买量的增长。
转型之后，Dahl 在集中式物流策略和覆盖瑞典各地的 24x7 全天候无人值守门店的支持下，实现了更快的订单处理与交付。IBM 的工具实现了问题的主动解决，并帮助将监控解决方案从十个整合至四个，提高了可观测性和可靠性。
Instana 的事件修复功能使 Dahl 新电商网站的上线时间提前了四个月，并在数周内实现了 100% 的投资回报率。响应时间从 5 秒缩短至 2 毫秒以下，提升了客户满意度与购买量。订单履约自动化率从 60% 提升至 80–90%，在 12 项测试中，有 10 项成功在峰值订单量的 120% 负载下运行仓库自动化。
“Instana 和 Turbonomic 的结合使用，为我们提供了端到端的监控与优化，增强了我们有效管理资源的能力，”Sundberg 指出。“这使我们能够将监控环境从十个解决方案整合到四个，提高了可观测性，并能更早发现潜在问题。”
“Instana 和 Turbonomic 精准定位并消除了干扰包裹移动的性能问题，”Sundberg 解释说。“在 12 项测试中的 10 项之后，我们成功在峰值订单量的 120% 负载下运行仓库自动化，展示了该系统的潜力。这些测试是持续验证过程的一部分，旨在确保在全面部署前保持一致的性能。”
这些成果不仅提升了运营效率和客户满意度——还强化了 Dahl 在瑞典快速发展的物流领域的竞争优势，使该公司成为创新与响应能力的标杆。
Dahl 是瑞典建筑与开发领域的枢纽，在全国范围内提供暖通空调、管道和建筑材料。Dahl 总部位于斯德哥尔摩，是 Saint-Gobain Distribution Sweden 的子公司，后者旗下拥有多家子公司。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 3 月。
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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。