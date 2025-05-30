全面的可观测性策略，可借助深度应用程序可视化功能将 IT 资产化繁为简，对风险与性能问题进行根本原因分析，并提供近乎实时且切实可行的洞察分析，从而提升性能和运营弹性。
AI 可观测性平台可以监控、分析、修复、优化 IT 环境，更快地自动识别和解决问题，让 IT 团队从被动“救火”转变为主动实施战略性改进，从而实现无缝运营。
简化云原生复杂性
帮助开发运维 (DevOps) 和站点可靠性工程 (SRE) 团队利用自动化 LLM 可观测性解决方案和开源遥测数据，实时监控、跟踪和解决应用程序问题，从而最大限度地延长运行时间。
管理应用程序风险、合规性和弹性
帮助 IT 团队规模化管理应用程序性能、风险和弹性。Concert 实时识别漏洞，根据业务影响对其进行排序，并自动修复以防止中断。通过统一指标、无缝集成、弹性评分和智能工作流，Concert 将碎片化数据转化为主动行动，帮助确保应用程序的安全性、弹性和随时可用。
自动执行操作以降低成本
帮助 ITOps、CloudOps 和 SRE 团队实时自动执行资源规模调整操作以满足应用程序需求，提高投资回报率，同时增强混合多云环境的性能。
Francesco Sartini
首席创新官
BlueIT
Andreas Klinger
云工程高级总监
SIXT
IBM Z 现在可以与云集成，增强协作。向统一的弹性 IT 运营迈进了一步。
宣布将 IBM Concert 和 Instana 进行集成：增强可观测性、降低风险并提高弹性。
借助 IBM Instana 和 IBM Kubecost 整合，解锁 Kubernetes 的峰值性能和成本效益。
IBM Instana Observability 综合排名最高，在营收、利润和客户需求满意度方面均处于领先地位。