可观测性解决方案

借助人工智能驱动的可观测性工具，最大限度地提高运营弹性，并维持云原生应用程序的健康状况
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现已推出：IBM Instana 成本监控

由 IBM Kubecost 驱动，解锁 Kubernetes 的峰值性能和
通过单一可观测性解决方案实现成本效益。

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IT 化繁为简，提升性能和效率

全面的可观测性策略，可借助深度应用程序可视化功能将 IT 资产化繁为简，对风险与性能问题进行根本原因分析，并提供近乎实时且切实可行的洞察分析，从而提升性能和运营弹性。

AI 可观测性平台可以监控、分析、修复、优化 IT 环境，更快地自动识别和解决问题，让 IT 团队从被动“救火”转变为主动实施战略性改进，从而实现无缝运营。

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特色产品

IBM Instana IBM Concert IBM Turbonomic

利用 IT 自动化实现运营弹性

AI 驱动的自动化如何改善应用程序的健康并降低风险？

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实际用例和应用

全栈可观察性

借助全球最精细、最高基数的监控和高级故障排除功能，确保“万无一失”，根除所有隐患。
OpenTelemetry

增强应用程序性能监控 (APM) 洞察分析，并优化云原生应用程序的运营和性能。
生成式 AI 监控

使用 AI 驱动的监控工具，确保生成式 AI 作为核心价值驱动因素在应用程序中发挥关键作用。
应用程序弹性状态分析

解锁全新的标准化、可重复的应用程序弹性方法。
应用程序漏洞管理

通过使用在单个交互式仪表板上显示的生成式 AI 驱动的优先级建议，缩短漏洞的平均修复时间 (MTTR)。
IBM® Z 的维护风险

识别并解决未修复的 IBM® z/OS 补丁以规避中断和安全风险，确保应用程序处于最新状态且安全运行。
VMware 优化

自动执行 VMware 资源分配，以提高性能、效率和用户体验。
GPU 优化

使用 AIOps 增强性能并最大限度地提高 GPU 优化效率。
云成本优化

自动管理云基础设施的资源，实现经济高效的运营，提高效率并节省开支。
以应用程序为中心的网络可观测性

通过人工智能驱动的可观测性和自动化功能，确保无缝连接和应用程序的性能。跨混合和多云环境实现端到端可见性，以避免停机。

统计数据

99.99% 应用程序可用性 Enento Group：阅读更多 70% 缩减平均修复时间 (MTTR) SIXT：阅读更多 90% 更快地缓解 CVE 态势 IBM SRE：阅读更多 30% 节省 VMware 许可费用 APIS IT：阅读更多

真实案例、真实影响。

Medium shot looking through server rack of male IT professional working in data center

“在我看来，实施 Turbonomic 和 Instana 无疑是在不牺牲性能的情况下调整基础架构规模并减少碳足迹的最佳方式。”
 

Francesco Sartini
首席创新官
BlueIT
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active, female adult is using smart phone to unlock a rental car - carsharing

“Instana 在很多方面为我们提供帮助，支持我们平台…使我们的工程团队能够在构建、运行和操作云原生产品时，获得排查问题所需的洞察分析，并实现快速恢复。”

Andreas Klinger
云工程高级总监
SIXT
阅读全文

更新和资源

Data center featuring IBM LinuxONE Emperor 4 within a row of other servers and storage racks.
IBM Concert + IBM Z

IBM Z 现在可以与云集成，增强协作。向统一的弹性 IT 运营迈进了一步。

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Man Working in Home Office
IBM Instana + IBM Concert

宣布将 IBM Concert 和 Instana 进行集成：增强可观测性、降低风险并提高弹性。

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Graphic designer working at computer
IBM Instana + IBM Kubecost

借助 IBM Instana 和 IBM Kubecost 整合，解锁 Kubernetes 的峰值性能和成本效益。

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Businessman working on laptop computer sitting in a restaurant. Man managing business work sitting in a restaurant.
年度产品

IBM Instana Observability 综合排名最高，在营收、利润和客户需求满意度方面均处于领先地位。

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采取下一步行动

采用 IBM 可观测性产品，开始管理和优化 IT 运营，提升性能、降低成本并提高效率。
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