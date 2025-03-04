随着 IT 环境变得越来越复杂，传统的监控工具越来越难以跟上。云原生架构的崛起、微服务和容器化应用的兴起，形成了高度互连的系统，需要更全面的方法来获得可见性。

这些趋势推动了可观察性作为一门学科的发展，它超越了跟踪系统指标，为系统行为提供全面的洞察分析。通过关联分布式环境中的遥测数据，可观察性解决方案可帮助团队更快地识别根本原因，主动解决问题并提高系统可靠性。借助现代可观察性工具，一家组织将服务水平可用性提高了 70%。

向可观察性的过渡也是出于必要性。旧版监控工具正在被淘汰，取而代之的是能够满足当今科技需求的可观察性平台。例如，IBM 自己的 Tivoli 正在逐步被下一代可观察性解决方案 Instana 所取代。

以下基于 IBM 的Instana 美洲区销售负责人 Drew Flowers 的专家洞察分析，解析企业当前转向可观测性的动因与路径。 无论您处于积极迁移阶段还是仅评估方案，下文讨论将助您厘清现状。