在 RBAC 系统中，管理员为每个用户分配一个或多个角色。每个新角色都代表了用户的一组权限或特权。

财务角色可能授权用户进行采购、运行 forecasting 软件或授予供应链系统访问权限。人力资源角色可能授权用户查看人事档案并管理员工福利系统。

拥有众多员工的大型组织通常使用 RBAC 来简化访问管理并维护数字资源的信息安全。一些企业还使用 RBAC 授予实物资产的安全许可，例如建筑物、办公室和数据中心的电子锁。

通过限制用户访问其角色所需资源，RBAC 可以帮助防御恶意内部人员、疏忽的员工和外部威胁行为者。