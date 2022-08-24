安全漏洞是网络或联网资产的结构、功能或实施中的任何缺陷或弱点，黑客可以利用这些缺陷或弱点发起网络攻击、不经授权访问系统或数据或以其他方式损害组织。

常见漏洞的示例包括：防火墙配置错误，可能允许某些类型的恶意软件进入网络；或者操作系统远程桌面协议中存在未修补漏洞，可能允许黑客接管设备。

当今的企业网络分布广泛，每天都会发现各种新漏洞，因此几乎不可能进行有效的人工或临时漏洞管理。网络安全团队通常依靠漏洞管理解决方案来实现流程自动化。

互联网安全中心 (CIS) 将持续漏洞管理列为关键安全控制之一，以防御最常见的网络攻击。漏洞管理使 IT 安全团队能够在漏洞被利用之前识别并解决漏洞，从而建立更主动的安全状况。

