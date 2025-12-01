深入了解网络安全的方方面面，从基本原理到边缘工具和不断演变的威胁。
欢迎来到 2025 年网络安全指南，这是您获取网络安全教育讲解、实操教程、播客节目及其他资源的全面精选来源。
网络安全是指用于防止网络攻击或减轻其影响的任何技术、实践和政策。这一领域涵盖了广泛的功能，从基本的密码保护和安全卫生到复杂的攻击性测试和人工智能驱动的工具。
网络安全的最终目标是保护计算机系统、应用程序、设备、数据、资产和人员免受恶意行为者及其不断演变的计策和技术的侵害。
回顾网络安全的关键主题，以及最新的趋势和挑战，今天最常见的威胁、一些流传的误区和一些基本的最佳实践。
网络攻击包括钓鱼攻击、恶意软件和内部威胁，是通过未经授权访问数字系统，旨在使系统瘫痪、泄露数据或窃取资金或资产的行为。根据估计，到 2025 年网络攻击将使全球经济每年损失 10.5 万亿美元。
数据安全的目标是保护所有位置的数字信息（包括云平台、本地部署、移动设备和第三方应用程序）免受损坏、盗窃或未经授权的访问，同时还能使其高效、有效地使用。
IAM 专注于配置和保护 IT 系统中的数字身份和用户访问权限。IAM 工具和最佳实践旨在确保合适的人员在正确的时间、出于正当理由访问恰当的资源。
无论组织是在公有云、私有云还是混合云环境中运营，云安全解决方案和最佳实践对于解决业务安全的内部和外部威胁至关重要，也是维护业务连续性的必要条件。
作为网络安全防御的关键第一道防线，端点安全保护终端用户和端点设备，包括桌面和笔记本电脑、移动设备和服务器。
基础设施安全的范围更广，保护所有关键的 IT 系统和设备（从计算机和设备到网络系统、数据中心设备、运营技术 (OT) 和云资源）免受物理攻击和网络威胁。
漏洞管理是持续发现和修复安全缺陷和弱点的过程，例如配置错误或未修补的漏洞，这些缺陷和弱点可能被威胁参与者利用，以获得未授权的系统访问权限或发起网络攻击。
在进攻性安全中，网络安全专业人员使用与攻击者相同的工具和技术，测试公司安全防御并揭示漏洞，以便在这些漏洞被武器化之前进行修复。
人工智能 (AI) 安全是使用 AI 增强组织安全状况的过程。借助 AI 系统，组织可以自动进行威胁检测、预防和修复，以更好地应对网络攻击和数据泄露。
威胁检测和响应 (TDR) 应用先进的检测方法、自动功能和集成安全解决方案，以实现实时网络威胁检测并缓解威胁。
威胁管理将有关网络威胁和威胁参与者的详细信息与 AI 和自动化相结合，帮助安全团队防止网络安全“盲点”，并从整体上改进威胁检测、预防、响应和恢复。
托管安全包括由第三方组织提供的安全服务，涵盖了从安全服务到完全外包的安全运营中心 (SOC)。托管安全服务使企业能够从专家级的、最先进的网络安全保护中受益，而无需建立自己的庞大安全团队和基础设施。
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
通过网络安全咨询、云端和托管安全服务实现业务转型并有效管理风险。
使用人工智能驱动的网络安全解决方案提高安全团队的速度、准确性和工作效率。
无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备为您提供支持，助力企业建立强大的安全环境。 在网络安全咨询、云端和安全托管服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型并有效管控风险。