隐私合规性仅仅是个开始。虽然遵守法律有助于避免受到处罚，但这可能不足以完全保护个人身份信息 (PII) 和其他敏感数据免遭黑客、滥用和其他隐私威胁。

各组织用于加强数据隐私的一些常见原则和实践包括：

数据可视性

为了实现有效的数据治理，组织需要了解自己拥有的数据类型、数据所在位置以及使用方式。

某些类型的数据，例如生物识别和社会安全号码，需要比其他数据更强的保护。了解数据如何在网络中传输有助于跟踪使用情况、检测可疑活动，并在合适的位置采取安全措施。

最后，由于提供完全的数据可见性，因此，能够更轻松地满足数据主体访问、更新或删除其信息的请求。如果组织没有完整的数据清单，则可能会在发出删除请求后无意中留下一些用户记录。

示例

数字零售商对其持有的所有不同类型的客户数据进行编目，例如姓名、电子邮件地址和保存的付款信息。它指明了每种类型的数据如何在系统和设备之间移动、谁有权访问它（包括员工和第三方）以及如何使用这些数据。最后，零售商根据敏感度级别对数据进行分类，并对每种类型应用适当的控制。公司定期进行审计，以保持数据清单处于最新状态。

用户控制

各组织可以通过向用户授予对数据收集和处理的尽可能多的控制权来限制隐私风险。如果企业在对用户数据进行任何操作之前总是征得用户同意，则很难侵犯任何人的隐私。

也就是说，各组织有时必须在未经相关人员同意的情况下处理他们的数据。在这种情况下，公司应确保这样做具有有效的法律理由，例如报纸报道了犯罪者宁愿隐瞒的罪行。

示例

社交媒体网站创建自助服务数据管理门户。用户可以下载他们与网站共享的所有数据，更新或删除他们的数据，并决定网站如何处理他们的信息。

数据限制

广撒网固然诱人，但公司收集的个人数据越多，面临的隐私风险就越大。相反，组织可以采用限制原则：确定数据收集的具体目的，并收集实现该目的所需的最少量数据。

保留政策也应受到限制。一旦实现特定目的，组织应该立即处理数据。

示例

一家公共卫生机构正在调查疾病在特定社区的传播情况。该机构不从受访家庭收集任何个人身份信息，而只记录是否有人生病。当调查完成并确定感染率后，该机构将删除数据。

透明度

各组织应让用户了解他们使用用户数据所做的一切，包括第三方合作伙伴所做的任何事情。

示例

一家银行每年都向所有客户发送隐私通知。这些通知概述了银行从账户持有人处收集的所有数据、如何将这些数据用于法规一致性和信贷决策等，以及保留数据的时间。该银行还会在其隐私政策发生任何更改后立即提醒账户持有人。

访问控制

严格的访问控制措施有助于防止未经授权的访问和使用。只有出于正当理由需要这些数据的人才能访问这些数据。各组织应在授予数据访问权限之前使用多重身份验证 (MFA) 或其他强有力的措施来验证用户的身份。身份和访问管理 (IAM) 解决方案可以帮助在整个组织内实施精细访问控制政策。

示例

一家科技公司使用基于角色的访问控制策略，根据员工角色为其分配访问权限。员工只能访问履行核心工作职责所需的数据，并且必须获得批准才能使用这些数据。例如，人力资源主管可以查看员工记录，但无法查看客户记录。客户服务代表可以查看客户帐户，但无法查看保存的客户付款数据。

数据安全措施

各组织必须组合使用各种工具和策略，保护静态、传输中和使用中的数据。

示例

医疗保健提供方对患者数据存储进行加密，并使用入侵检测系统监控数据库的所有流量。它使用数据丢失预防 (DLP) 工具来跟踪数据的移动方式和使用方式。如果检测到非法活动，例如员工帐户将患者数据转移到未知设备，DLP 就会发出警报并切断连接。

隐私影响评估

隐私影响评估 (PIA) 可确定特定活动对用户隐私构成的风险高低程度。通过 PIA，可确定数据处理可能如何损害用户隐私，以及如何预防或减轻这些隐私风险。

示例

一家营销公司在每个新的市场研究项目之前总是进行隐私影响评估。该公司利用此机会明确界定处理活动，并弥补任何数据安全漏洞。这样，数据就只用于特定目的，并在每一步都受到保护。如果该公司发现无法合理缓解的严重风险，则会重新调整或取消研究项目。

基于设计和默认的数据隐私

基于设计和默认的数据隐私理念是，隐私应该是组织所做的一切的核心组成部分，包括其构建的每种产品和遵循的每个流程。任何系统的默认设置都应该是对隐私最友好的设置。

示例

当用户注册健身应用程序时，该应用程序的隐私设置会自动默认为“不要与第三方共享我的数据”。用户必须手动更改他们的设置以允许组织出售他们的数据。