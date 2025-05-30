黑客使用加密货币劫持代码（一种恶意软件）来无偿生产并获取高价值加密货币。本质上，他们诱骗受害者消耗自身资源却无法获得任何收益。这种网络犯罪形式正成为网络安全领域日益严重的威胁。根据《2024 年 SonicWall 网络威胁报告》，2023 年加密货币劫持事件激增 659%。

挖掘加密货币的资源可能很昂贵。成功的挖矿型网络袭击有效地迫使不知情的受害者承担加密货币挖掘过程的成本，而挖矿型网络袭击者则收取利润。

加密货币劫持攻击可通过两种途径实施：基于网页的劫持脚本（通常嵌入网页 JavaScript 代码中），或通过由社会工程或网络钓鱼攻击传播的、伪装成应用程序或木马病毒的恶意软件。感染此类代码的设备（包括台式机、笔记本、服务器、智能手机等）会出现性能急剧下降，不仅导致运营中断，还会造成电费激增。

加密货币劫持不同于其他网络犯罪。与数据窃取或勒索软件等旨在窃取或劫持用户数据的网络威胁不同，加密货币劫持代码实质窃取的是计算能力与电力资源。这种挖矿恶意软件通过植入难以察觉的恶意代码，试图最大限度延长潜伏期。