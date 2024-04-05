要了解数据保护的重要性，请考虑数据在我们社会中的作用。每当有人在线创建个人资料、在应用程序上购物或浏览网页时，他们就会留下个人数据，这使得个人数据不断增多。

对于企业而言，这些数据至关重要。它可以帮助他们简化运营、更好地为客户提供服务并做出重要的业务决策。实际上，许多组织非常依赖数据，以至于即使是短暂的停机或少量的数据丢失也可能严重损害其运营和利润。

根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，2023 年数据泄露的全球平均成本为 445 万美元，三年内增长了 15%。

因此，许多组织将数据保护作为其更广泛的网络安全工作的一部分。通过强大的数据保护战略，组织可以修补漏洞，更好地保护自己免受网络攻击和数据泄露的侵害。在发生网络攻击时，数据保护措施可以挽救生命，通过确保数据可用性来缩短停机时间。

数据保护措施还可以帮助组织遵守不断变化的监管要求，其中许多要求可能会导致巨额罚款。例如，2023 年 5 月，爱尔兰数据保护机构对总部位于美国加利福尼亚州的 Meta 公司处以 13 亿美元的罚款，原因是该公司违反了 GDPR 规定。数据保护强调数据隐私，可以帮助组织避免这些违规行为。

数据保护战略还能提供有效的信息生命周期管理 (ILM) 的许多好处，如简化个人数据处理，更好地挖掘关键数据以获得重要的洞察分析。

在数据是许多组织命脉的世界中，企业越来越需要知道如何尽其所能加工、处理、保护和利用其关键数据。