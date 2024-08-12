数字证书与公钥加密技术相结合，充当虚拟护照，在通过公共或私有网络建立安全端到端通信时，用于验证各类用户和实体的身份及权限。

PKI 包括软件、硬件、策略和程序等要素，将创建、分发、管理和撤销数字证书的流程正式化。