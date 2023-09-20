简单来说：鱼叉式网络钓鱼是一种特殊的网络钓鱼攻击。

钓鱼攻击是指利用恶意电子邮件、短信或语音电话欺骗用户分享敏感数据（如信用卡号码或社会保障号码）、下载恶意软件、访问恶意网站、将资金转给错误的人，或者以其他方式危害自己、同事或雇主的安全。钓鱼攻击是最常见的网络犯罪攻击方式，2022年向 FBI 报告的钓鱼攻击次数达到 300,479 起。

大多数网络钓鱼属于群发钓鱼，即冒充广为人知的可信发送方（如国际品牌），向数百万人群发非个性化信息，以期小部分收件人会上钩。

鱼叉式网络钓鱼是有针对性的网络钓鱼。具体来说，鱼叉式网络钓鱼信息是

发送给特定个人或群体

基于研究，高度个性化

经过精心制作，看起来来自与收件人有关系的发件人，比如收件人认识的同事，或收件人需对其负责的人，例如经理或公司高管。

鱼叉式网络钓鱼攻击比网络钓鱼攻击要少见得多，但它们追求的回报要大得多或更有价值，一旦成功，其影响要比群发网络钓鱼诈骗大得多。根据一份近期报告，鱼叉式钓鱼邮件在 12 个月期间仅占所有邮件的 0.1%，但却占据了同一期间数据泄露的 66%。在一起备受关注的鱼叉式钓鱼攻击中，诈骗者冒充合法供应商，欺骗员工支付虚假发票，从 Facebook 和 Google 偷走了超过 1 亿美元。