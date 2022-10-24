BYOD 政策通常由首席信息官 (CIO) 和其他高层 IT 决策者制定，它定义了员工在工作中使用自有设备的条款，以及最终用户在使用这些设备时必须遵守的安全政策。

虽然 BYOD 策略的具体内容会根据组织的 BYOD 策略的目标而有所不同，但大多数设备策略都定义了一些近似以下内容的信息：

可接受的使用情况：BYOD 政策通常会规定员工如何以及何时可以使用个人设备完成与工作相关的任务。例如可接受的使用指南可能包括有关通过虚拟专用网 (VPN) 安全连接到公司资源的信息以及经批准的工作相关应用程序列表。

可接受的使用策略通常会规定如何使用员工自有设备处理、存储和传输敏感的公司数据。在适用的情况下，BYOD 政策可能还包括符合《健康保险流通和责任法案》(HIPAA)、《萨班斯-奥克斯利法案》和《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规的数据安全和保留政策。

允许的设备：BYOD 政策可能会概述员工可以用于工作目的的个人设备类型以及相关设备规格（例如最低操作系统版本）。

安全措施：BYOD 策略通常为员工的设备设定安全标准。其中可包括最低密码要求和双因素身份验证政策、敏感信息备份协议以及设备丢失或被盗时应遵循的程序。安全措施还可能规定员工必须在其设备上安装安全软件，例如移动设备管理 (MDM) 或移动应用程序管理 (MAM) 工具。下面将进一步详细讨论这些 BYOD 安全解决方案。

隐私和权限：BYOD 政策通常概述 IT 部门为尊重员工在设备上的隐私而将采取的措施，包括组织将如何保持员工个人数据和公司数据之间的分离。该政策还可能详细说明 IT 部门在员工设备上所需的特定权限，包括其可能需要安装的某些软件和可能需要控制的应用程序。

报销：如果公司为使用个人设备的员工提供报销，例如为购买设备提供津贴或为互联网或移动数据计划提供补贴，那么 BYOD 政策将概述如何处理报销事宜以及员工可获得的报销金额。

IT 支持：BYOD 政策可能会规定公司 IT 部门在多大程度上可以（或不可以）帮助员工排除损坏或功能不正常的个人设备的故障。

离职：最后，BYOD 政策通常会概述员工离开公司或将设备从 BYOD 计划中注销时应采取的步骤。这些退出程序通常包括从设备中删除敏感的公司数据、取消设备对网络资源的访问权限以及退出用户或设备账户的计划。