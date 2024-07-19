什么是特权访问管理（PAM）？

在计算机系统中，“特权”指的是高于普通用户的访问权限。普通用户账户可能有权查看数据库中的条目，而特权管理员则可以配置、添加、更改和删除条目。

非人类用户（例如机器、应用程序和工作量）也可以拥有更高的权限。例如，自动备份程序可能会访问机密文件和系统设置。

特权账户是黑客的高价值目标，黑客可以滥用其访问权限来窃取数据和破坏关键系统，同时逃避检测。事实上，根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index，劫持有效账户是当今最常见的网络攻击手段。

PAM 工具和实践可帮助组织保护特权账户免受基于身份的攻击。具体来说，PAM 战略通过减少特权用户和账户的数量、保护特权凭证和执行最小特权原则来加强组织的安全状况。