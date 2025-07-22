威胁检测与响应 (TDR) 指企业用于检测、调查及化解网络安全威胁的工具与流程。它整合先进检测方法、自动化响应能力与集成化安全解决方案，助力企业降低风险并适应动态演变的威胁态势。

TDR 使安全团队能快速遏制事件，最大限度降低业务中断影响完成系统恢复。随着勒索软件、钓鱼攻击及零日漏洞攻击等威胁日益日趋高频化、复杂化，企业亟需建立主动防御策略以阻止恶意活动造成实质损害。

形势严峻且刻不容缓：微软生态系统日均侦测约 6 亿次网络攻击，平均每秒超过 6900 次。对企业而言，这等同于持续面临无间断的数据渗透尝试冲击。