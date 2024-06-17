从广义上讲，横向移动攻击分为两部分：初始突破，然后是内部移动。黑客必须首先通过规避端点安全来获得对网络的访问权限。他们可能会使用网络钓鱼攻击或恶意软件来破坏设备或应用程序，或通过开放的服务器端口获得初始访问权限。攻击者进入网络后，可以通过以下横向移动阶段开始扩展到网络的其他区域：

侦察

在站稳脚跟后，攻击者就会绘制网络图并规划到达目标的路线。他们查找有关网络层次结构、操作系统、用户帐户、设备、数据库和应用程序的信息，以了解这些资产是如何连接的。他们还可能勘察网络安全控制，然后利用所学到的知识来躲避安全团队。

权限提升

当黑客了解网络布局时，他们可以使用各种横向移动技术来接触更多的设备和帐户。通过渗透更多资源，黑客不仅更接近他们的目标，而且还使移除自身变得更加困难。即使安全操作将他们从一台或两台机器上移除，他们仍然可以访问其他资产。

当黑客横向移动时，他们试图以越来越高的权限捕获资产和帐户。这种行为被称为“权限升级”。攻击者拥有的权限越多，他们在网络中能做的就越多。最终，黑客的目标是获得管理权限，这使他们几乎可以去任何地方，做几乎任何事情。

达成目标

黑客会根据需要组合并重复横向移动技术，直到到达目标。通常，他们会寻找敏感信息来收集、加密和压缩，以便将数据渗漏到外部服务器。或者，他们可能希望通过删除数据或使用恶意软件感染关键系统来破坏网络。根据其最终目标，黑客可能会尽可能长时间地保留后门和远程访问点，以尽量提升破坏程度。