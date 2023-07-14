端点安全性是网络安全防御中关键的第一道防线，旨在保护最终用户和端点设备（例如台式机、笔记本电脑、移动设备设备和服务器等） 免受网络攻击。 端点安全性还可以保护网络，防止对手尝试使用端点设备发起对网络上敏感数据和其他资产的攻击。

端点仍然是针对企业网络的攻击活动的主要突破口。 各种研究估计，多达 90% 的成功网络攻击和多达 70% 的成功数据窃取都源自端点设备。 根据 IBM Security® 2021 年数据泄露成本报告，数据违规事件平均给企业造成 424 万美元的损失。

与以往相比，目前的企业必须保护数量和种类都更多的端点。 自带设备 (BYOD) 政策、日益增加的远程工作以及激增的物联网设备、面向客户的设备和网络连接产品，使黑客可以利用的端点以及安全团队必须保护的薄弱环节都成倍增加。