鲸鱼网络钓鱼或鲸钓攻击是专门针对高级管理人员或官员的鱼叉式网络钓鱼攻击。攻击者通常冒充目标所属组织内的同事，或者来自另一个组织的同等或更高级别的同事或伙伴。

鲸鱼网络钓鱼消息是高度个性化的。攻击者煞费苦心地模仿实际发件人的写作风格，并在可能的情况下引用正在进行的实际业务对话的上下文。鲸鱼网络钓鱼诈骗者通常会监视发件人与目标之间的对话；许多诈骗者会尝试劫持发件人的实际电子邮件或短信帐户，并直接从那里发送攻击消息，确保最高真实性。

由于鲸钓攻击针对的是可以授权大额付款的个人，有可能为攻击者提供更高的直接回报。

鲸钓有时等同于商业电子邮件泄露 (BEC)，这是另一种鱼叉式网络钓鱼攻击，攻击者向目标发送看似来自同事或伙伴的欺诈性电子邮件。BEC 并不总是鲸钓（因为它经常针对较低级别的员工），鲸钓也并不总是 BEC（因为它并不总是涉及电子邮件），但许多成本最高的鲸钓攻击也涉及 BEC 攻击。例如：

网络钓鱼、鱼叉式网络钓鱼和鲸鱼网络钓鱼都是社会工程攻击的例子，这些攻击主要利用人的漏洞而不是技术漏洞来危及安全。由于它们留下的数字证据比恶意软件或黑客攻击少得多，因此，安全团队和网络安全专业人员更难以检测或预防这些攻击。