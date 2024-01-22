一般企业网络既有真人用户（员工、客户、承包商），也有非真人用户（机器人、物联网和终端设备、自动化工作负载）。随着远程办公和云计算的兴起，这些用户越来越分散，他们需要访问的资源也越来越分散。

组织可能难以跟踪所有这些用户对分散在本地、远程和云端的应用程序和资产的使用情况。缺乏控制会带来严重风险。黑客可悄无声息地侵入网络。恶意内部人员 可能滥用其访问权限。即使是善意的用户也可能会无意中违反数据保护法规。

IAM 计划可以帮助简化访问控制，既保护资产，又不影响对这些资产的合法使用。身份和访问管理 (IAM) 系统为每个用户分配一个独特的数字身份，并根据用户的角色、合规需求和其他因素量身定制权限。通过这种方式，IAM 保证只有授权用户才能以正当理由访问正确的资源，而未经授权的访问和活动则会被阻止。