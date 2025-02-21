CVSS 是漏洞管理的重要工具，漏洞管理是指持续发现、确定优先级和解决组织 IT 基础架构和软件中的安全漏洞。识别和解决错误和网络安全漏洞，例如防火墙配置错误和未修补的错误，对于确保 IT 基础架构和软件的全面功能至关重要。

此类解决措施包括：

修复 ：确保漏洞不再被利用。



：确保漏洞不再被利用。 缓解： 增加利用漏洞的难度，同时减轻利用漏洞造成的潜在影响。

增加利用漏洞的难度，同时减轻利用漏洞造成的潜在影响。 接受：如果漏洞不太可能遭到利用或造成的损害很小，则保留漏洞。

鉴于当今 IT 系统的复杂性及其大量的漏洞和网络威胁，确定首先要处理和解决的问题对 IT 管理人员来说可能具有挑战性。

这正是 CVSS 的价值所在：它为 IT 经理提供了评估漏洞严重性的系统方法，以便其做出决策，对受影响的系统进行优先级排序并制定漏洞解决计划。1

FIRST.org 表示，CVSS 评分可以纳入风险评估，但 CVSS 评估本身不应取代综合风险评估。CVSS 用户指南建议，综合评估应包括 CVSS 范围之外的因素。2