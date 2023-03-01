虽然网络保险的需求很高，但不断上涨的网络保险成本导致各个公司（尤其是小企业）难以找到合适的保险。据 Marsh McLennan 称，2022 年第一季度网络保险价格上涨了 110%。

根据 451 Research 的观点，网络保险可能会导致勒索软件攻击增加。随着越来越多的企业购买网络安全保单，他们变得更加愿意支付赎金，因为保险公司会赔付损失。黑客则因此受到鼓舞，继续索要赎金。一种新的勒索软件 HardBit 甚至要求受害者分享他们的网络安全保单的详细信息，以便黑客可以计算出保险单可以赔付的赎金。

价格动荡的另一个原因在于，与其他保险产品相比，网络保险相对较新。保险公司关于网络攻击成本的历史数据有限，因此难以构建准确的风险模型和制定稳定的价格。

保险公司看到自己的损失不断攀升，就会通过提高保费和限制承保范围来应对。保险公司 AXA 已停止为在法国签发的保单支付勒索软件费用。Lloyd’s of London 将不再承保国家资助的网络攻击，这是造成重大损失的另一个原因。

保险公司还为投保公司设定了更严格的网络安全要求。除非公司采用多因素身份验证、数据加密、零信任或类似政策，否则一些承保方甚至不会提供保险报价。部分保险公司正在承担更多的咨询角色，为投保人和企业所有者提供安全工具和服务提供商，以帮助他们改善安全状况。一些专家预测，网络保险公司可能会成为执行 NIST 网络安全框架等标准的关键角色，因为遵循这些标准的公司的保险成本会更低。