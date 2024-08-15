网络攻击（也称为网络黑客攻击）的典型例子是网络罪犯，他们利用安全漏洞或攻破安全措施闯入计算机或计算机网络来窃取数据。但网络攻击并不总是带有恶意。从技术上讲，操纵个人智能手机运行自定义程序的用户也是黑客。

恶意黑客已经建立了一个巨大的网络犯罪经济，非法者通过发起网络攻击或出售恶意软件或窃取的数据来获利。据一项估计（ibm.com 外部链接），这个地下市场是仅次于美国和中国的世界第三大经济体。

网络攻击的另一方面，网络安全社区越来越依赖道德黑客（具有助人而非犯罪意图的黑客）来测试安全措施、识别和解决安全缺陷以及预防网络威胁。道德黑客通过帮助公司加固安全系统，或与执法部门合作打击恶意黑客，以此谋生。