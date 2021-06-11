数字化转型正在深刻改变当今企业的运营和竞争方式。企业正在创建、处理和存储越来越多的数据，这使其对数据治理需求与日俱增。计算环境也变得更加复杂，通常涵盖公有云、企业数据中心和众多边缘设备，如物联网 (IoT) 传感器、机器人和远程服务器。这种复杂性增加了网络攻击的风险，使监控和保护这些系统变得更加困难。

与此同时，消费者对数据隐私重要性的认识正在提高。公众对数据保护措施的需求推动了多项新隐私法规的颁布，包括欧洲的《通用数据保护条例》 (GDPR) 和《加利福尼亚州消费者保护法》 (CCPA)。这些法规与《健康保险流通和责任法案》 (HIPAA) 和《萨班斯-奥克斯利法案》 (SOX) 等长期应用的数据安全法律协同配合，保护电子健康记录，并保障上市公司股东免受会计失误和财务欺诈的侵害。高达数百万美元的罚款金额深化了企业对数据合规性的需求；而每个企业都有强烈的经济动机来维持合规性。

数据的商业价值从未像现在这样巨大。商业机密或知识产权 (IP) 的丧失会影响企业未来的创新和盈利能力，因此其可信度对消费者来说越来越重要。