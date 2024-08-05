量子计算领域包括一系列学科，包括量子硬件和量子算法。尽管量子技术仍在发展中，但很快将能够解决传统超级计算机无法解决（或无法足够快地解决）的复杂问题。

借助量子物理原理，大规模量子计算机处理特定复杂问题的速度可比现代经典机器快数个量级。经典计算机需耗时数千年的问题，量子计算机或仅需数分钟或数小时即可解决。

量子力学（研究微观尺度物理现象的学科）揭示了惊人的自然基本法则。量子计算机专门利用这些现象，获取经典计算无法独立实现的数学问题解决方法。