量子错误缓解和实用量子计算之路 观看此视频，听 IBM Quantum 研究人员 Andrew Eddins 和 Youngseok Kim 介绍他们与加州大学伯克利分校合作提出的错误缓解技术。

如何使用 Qiskit 对量子计算机进行编程 与 IBM Quantum 高级软件工程师 Jessie Yu 一起了解 Qiskit Runtime 服务及其如何优化量子工作负载的运行效率。

Qiskit Runtime 向高级软件工程师 Jessie Yu 请教，了解 Qiskit Runtime 编程模型及其如何通过新的原语程序增强 Qiskit 中的现有界面。

什么是量子原语？ 深入了解一组称为“量子原语”的实用且通用的工具，以及如何通过它们来利用基本量子函数构建更高级别的应用程序。

量子机器学习 (QML) 说明 观看 IBM Quantum 开发技术推广工程师 Abby Mitchell 展示 QML 方法如何推动经典机器学习，以及开发者如何使用 Qiskit Runtime 构建自己的 QML 算法。

2023 Quantum Summit 主题演讲：迈入公用事业时代 了解最新的 IBM 量子技术和产品，助力新时代的探索