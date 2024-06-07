深入研究量子安全加密和修复技术，从而实现量子安全就绪和加密敏捷性
了解量子安全加密算法和加密系统，它可维护关键应用程序的数据安全性和完整性。
阅读有关加密的知识，并了解量子安全加密如何在量子计算时代保护敏感的数据、访问和通信。
了解一个简易三步框架，它可用于将您的组织过渡到量子安全加密，同时实现加密敏捷性。
通过我们有关量子的文章，获取最新洞察并丰富您的知识
深入了解为什么在量子效用的新时代，您需要在实际量子硬件上运行 100 量子比特的电路来加快科学发现
深入了解量子计算的潜力，从而提高我们对腐蚀的理解，并找到创造新的耐腐蚀材料的方法。
了解近期量子计算机的各种纠错码，其中包括表面码和低密度奇偶校验 (LDPC) 码。
了解近期量子计算机的各种纠错码，其中包括表面码和低密度奇偶校验 (LDPC) 码。
了解错误抑制、错误缓解与错误纠正之间的区别，以便处理错误并实现容错量子计算。
阅读我们关于通过量子计算来实现商业价值的研究报告
深入了解量子计算的颠覆性计算能力会如何彻底改变药物发现、蛋白质折叠以及生命科学的其他领域。
深入了解量子计算如何影响金融服务，包括定位和预测、交易优化和风险分析等领域。
深入了解量子计算的巨大潜力，从而协助开发出可颠覆并重新定义制造业的突破性产品和服务。
量子计算如何助力物流转型？从海运路线选择到最后一英里配送，量子物流能够消除不确定性。
通过我们的系列讲解视频了解相关基础知识，从而掌握量子计算的发展态势
观看此视频，听 IBM Quantum 研究人员 Andrew Eddins 和 Youngseok Kim 介绍他们与加州大学伯克利分校合作提出的错误缓解技术。
与 IBM Quantum 高级软件工程师 Jessie Yu 一起了解 Qiskit Runtime 服务及其如何优化量子工作负载的运行效率。
向高级软件工程师 Jessie Yu 请教，了解 Qiskit Runtime 编程模型及其如何通过新的原语程序增强 Qiskit 中的现有界面。
深入了解一组称为“量子原语”的实用且通用的工具，以及如何通过它们来利用基本量子函数构建更高级别的应用程序。
观看 IBM Quantum 开发技术推广工程师 Abby Mitchell 展示 QML 方法如何推动经典机器学习，以及开发者如何使用 Qiskit Runtime 构建自己的 QML 算法。
了解最新的 IBM 量子技术和产品，助力新时代的探索
了解 IBM 的愿景，即到 2033 年构建一台 100,000 量子比特的量子中心超级计算机，从而帮助解决全球最具挑战性的各种问题。
了解如何将 IBM Quantum 和 Qiskit 技术应用到您的工作流中，同时深入了解公用事业级示例
了解如何使用 IBM Quantum Composer 构建量子电路，并在实际的量子硬件或模拟器上运行这些电路。
了解如何使用 Qiskit 原语来创建、转译和提交量子电路并查看相关结果。
了解变分量子求解器，以便在噪声较大的近期设备上利用量子计算。
了解如何使用 Qiskit Runtime 原语来实现 QAOA 算法，从而解决简单的最大割问题。
在量子计算机上运行实验，展示如何使用 Estimator 原语来违反 (CHSH) 不等式（以其作者 Clauser、Horne、Shimony 和 Holt 来命名）。
了解量子计算和量子安全加密的关键概念
IBM Research 是一个由若干全球科学家和研究人员组成的团队，他们坚信科学方法的强大力量，并致力于为 IBM、我们的客户以及全球民众发明出新一代的新兴事物。深入了解我们在量子计算方面投入的工作及相关出版物。
|利用我们的各种定价计划和 IBM Quantum 信用额度，同时结合您所需的专业知识和支持，来构建公用事业级量子应用。
|了解如何使用 IBM 的量子计算开源工具包 Qiskit，在实际的量子系统上构建、转译、验证和运行量子程序。
|利用 IBM Quantum Safe 提供的一整套工具、功能和深厚专业知识，为您的企业进入量子时代保驾护航。