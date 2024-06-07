主页 Think 量子 量子
应用于各种现实问题的量子计算的抽象表示
将即时量子应用变为现实 为量子应用做好准备
在详尽的数学层面学习量子信息和计算的基础知识。

查看此课程

了解量子效用的概念、它与量子优势的关系，以及 IBM 研究人员为何表示我们正在跨入量子效用的新时代。

阅读博客

深入研究第四版《量子十年》，以了解新的用例、研究和洞察，帮助您在量子时代占据优势。

获取《量子十年》

安全性和量子计算

深入研究量子安全加密和修复技术，从而实现量子安全就绪和加密敏捷性
量子计算时代的安全性

了解量子安全加密算法和加密系统，它可维护关键应用程序的数据安全性和完整性。

 什么是量子安全加密技术？

阅读有关加密的知识，并了解量子安全加密如何在量子计算时代保护敏感的数据、访问和通信。

 通过加密敏捷性实现量子安全的 3 个步骤

了解一个简易三步框架，它可用于将您的组织过渡到量子安全加密，同时实现加密敏捷性。
文章

通过我们有关量子的文章，获取最新洞察并丰富您的知识
您需要 100 个量子比特才能利用量子技术来加快发现速度

深入了解为什么在量子效用的新时代，您需要在实际量子硬件上运行 100 量子比特的电路来加快科学发现

量子计算机能否消除腐蚀？

深入了解量子计算的潜力，从而提高我们对腐蚀的理解，并找到创造新的耐腐蚀材料的方法。

 近期量子计算机的纠错码

了解近期量子计算机的各种纠错码，其中包括表面码和低密度奇偶校验 (LDPC) 码。

 近期量子计算机的纠错码

了解近期量子计算机的各种纠错码，其中包括表面码和低密度奇偶校验 (LDPC) 码。

 错误抑制、错误缓解与错误更正之间有什么区别？

了解错误抑制、错误缓解与错误纠正之间的区别，以便处理错误并实现容错量子计算。
研究报告

阅读我们关于通过量子计算来实现商业价值的研究报告

 查看所有量子计算研究报告
深入了解生命科学领域的量子计算用例

深入了解量子计算的颠覆性计算能力会如何彻底改变药物发现、蛋白质折叠以及生命科学的其他领域。

 深入了解针对金融服务的量子计算用例

深入了解量子计算如何影响金融服务，包括定位和预测、交易优化和风险分析等领域。

 深入了解针对制造业的量子计算用例

深入了解量子计算的巨大潜力，从而协助开发出可颠覆并重新定义制造业的突破性产品和服务。

 深入了解物流领域的量子计算用例

量子计算如何助力物流转型？从海运路线选择到最后一英里配送，量子物流能够消除不确定性。
视频

通过我们的系列讲解视频了解相关基础知识，从而掌握量子计算的发展态势
量子错误缓解和实用量子计算之路

观看此视频，听 IBM Quantum 研究人员 Andrew Eddins 和 Youngseok Kim 介绍他们与加州大学伯克利分校合作提出的错误缓解技术。

 如何使用 Qiskit 对量子计算机进行编程

与 IBM Quantum 高级软件工程师 Jessie Yu 一起了解 Qiskit Runtime 服务及其如何优化量子工作负载的运行效率。

Qiskit Runtime

向高级软件工程师 Jessie Yu 请教，了解 Qiskit Runtime 编程模型及其如何通过新的原语程序增强 Qiskit 中的现有界面。

 什么是量子原语？

深入了解一组称为“量子原语”的实用且通用的工具，以及如何通过它们来利用基本量子函数构建更高级别的应用程序。

 量子机器学习 (QML) 说明

观看 IBM Quantum 开发技术推广工程师 Abby Mitchell 展示 QML 方法如何推动经典机器学习，以及开发者如何使用 Qiskit Runtime 构建自己的 QML 算法。

 2023 Quantum Summit 主题演讲：迈入公用事业时代

了解最新的 IBM 量子技术和产品，助力新时代的探索

2033 年 100,000 量子比特的量子中心超级计算机

了解 IBM 的愿景，即到 2033 年构建一台 100,000 量子比特的量子中心超级计算机，从而帮助解决全球最具挑战性的各种问题。
教程

了解如何将 IBM Quantum 和 Qiskit 技术应用到您的工作流中，同时深入了解公用事业级示例

 量子计算教程
利用 Quantum Composer 来深入了解门和电路

了解如何使用 IBM Quantum Composer 构建量子电路，并在实际的量子硬件或模拟器上运行这些电路。

 提交转译电路

了解如何使用 Qiskit 原语来创建、转译和提交量子电路并查看相关结果。

变分量子特征求解器

了解变分量子求解器，以便在噪声较大的近期设备上利用量子计算。

 量子近似优化算法 (QAOA)

了解如何使用 Qiskit Runtime 原语来实现 QAOA 算法，从而解决简单的最大割问题。

 CHSH 不等式

在量子计算机上运行实验，展示如何使用 Estimator 原语来违反 (CHSH) 不等式（以其作者 Clauser、Horne、Shimony 和 Holt 来命名）。
课程

了解量子计算和量子安全加密的关键概念
在详尽的数学层面学习量子信息和计算的基础知识 查看此课程
参加此免费在线课程，了解如何增强应用程序安全性、应对网络安全风险并为进入量子时代做好准备 查看面向开发人员的课程
针对量子计算的 IBM Research

IBM Research 是一个由若干全球科学家和研究人员组成的团队，他们坚信科学方法的强大力量，并致力于为 IBM、我们的客户以及全球民众发明出新一代的新兴事物。深入了解我们在量子计算方面投入的工作及相关出版物。

 深入了解 IBM Research
IBM 如何助您一臂之力
商用 Quantum
利用我们的各种定价计划和 IBM Quantum 信用额度，同时结合您所需的专业知识和支持，来构建公用事业级量子应用。
 访问量子计算 面向开发人员的 Quantum
了解如何使用 IBM 的量子计算开源工具包 Qiskit，在实际的量子系统上构建、转译、验证和运行量子程序。
 开始使用 Qiskit IBM Quantum Safe
利用 IBM Quantum Safe 提供的一整套工具、功能和深厚专业知识，为您的企业进入量子时代保驾护航。
 开启您的量子安全之旅
深入了解量子技术

能否抽出 5 分钟时间？了解有关未来技术的最新信息。

 

花上五分钟时间，抢先了解将会重塑整个行业的未来技术突破。

 立即订阅