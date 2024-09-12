1994年，麻省理工学院数学家 Peter Shor 发现了一种算法，利用假设的量子计算机，可以比最佳经典算法快得多地将大数分解为素因数。两年后，Lov Grover 发现了一种量子算法，比经典搜索算法更快地搜索数据库。这些发现极大地加速了量子计算的兴趣。

Shor 和 Grover 至少在理论上证明了，一个有用的量子计算机可以比经典方法更快地处理某些复杂工作负载，速度快数十万年。即使是世界上最先进的超级计算机，如用于高端数据中心和大学的计算机，也无法足够快速地处理大型量子工作负载。

量子处理器如 IBM Quantum Heron 已经证明了量子计算的可行性，不再仅是理论。然而，当前的量子计算机仍受限于诸如可处理的量子比特数量以及量子硬件固有的错误等障碍。

以量子为核心的超级计算通过利用量子比特的独特特性来执行经典系统无法实现的计算，从而结合了量子计算和经典计算的优势。这种方法旨在通过将量子计算机引入现有工作流，克服经典高性能计算的局限性，从而提升两类系统的计算效率和能力。

以下是高性能计算 (HPC) 与以量子为核心的超级计算的一些主要区别：

传统 HPC：

基于经典计算机架构

受到二进制处理和线性可扩展性的限制

以量子为核心的超级计算：

包含量子计算机，以在并行工作负载中同时使用量子和经典资源

优化后可以用于在同一数据中心或云中的量子计算机和 HPC 计算簇之间协调工作

对于某些问题，提供潜在的指数级加速和比单独量子计算或经典计算更强的处理能力

随着实验性量子计算的快速发展，我们预测，以量子为核心的超级计算将成为实现量子优势的关键桥梁，量子优势是研究人员用来衡量量子计算机是否能够超越模拟量子系统的经典硬件或其他任何经典方法解决实际问题的里程碑。然而，量子计算预计不会完全取代经典计算。相反，以量子为核心的超级计算机将量子计算机与经典计算机结合起来，两类系统协同工作，以执行单独系统无法完成的计算任务。

在全球范围内，多个超级计算设施已经开始引入量子计算硬件，包括德国的 Jupiter、日本的 Fugaku 以及波兰的 PSNC。作为 IBM Quantum 路线图的一部分，IBM 希望在 2033 年之前构建拥有数千个逻辑量子比特的以量子为核心的超级计算机。