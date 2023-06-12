中间件有多种不同的类型。 有些专注于特定类型的连接，有些专注于特定的应用、应用组件和设备；有些组合中间件则专注于特定的开发任务。 一些最知名和最常用的中间件软件类型包括：

面向消息的中间件 (MOM)：支持使用不同消息传递协议的应用组件进行通信，以交换消息。 除了在应用之间转换消息外，MOM 还管理消息的路由，以便消息始终以正确的顺序抵达适当的组件。 MOM 的示例包括消息队列和消息代理。

远程过程调用 (RPC) 中间件：使一个应用能够触发另一个应用中的一个过程，它们可能运行在同一台计算机上，也可能运行在不同的计算机或网络上，但就好像是同一台计算机上的同一应用的一部分。

数据或数据库中间件：可以简化后端数据库的访问与交互。 通常，数据库中间件是某种形式的 SQL 数据库服务器。

API（应用编程接口）中间件：为开发人员提供了用于为应用创建、公开和管理 API 的工具，以便其他开发人员能够与之建立连接。 某些 API 中间件中包含货币化 API 的工具，允许其他组织有偿使用它们。 API 中间件的示例包括 API 管理平台、API 网关和 API 开发者门户。

对象请求代理 (ORB) 中间件：在发出请求的应用对象或组件与分布式网络上处理该请求的另一个对象或组件之间充当代理。 ORB 采用通用对象请求代理架构 (CORBA)，允许一个软件组件向另一个软件组件发出请求，而无需知道该组件的托管位置，或者其 UI 的外观，“代理”会在交换过程中处理这些信息。

事务处理中间件：提供相关服务，以支持跨分布式网络执行数据事务处理。 最著名的事务处理中间件就是事务处理监控器 (TPM)，它可以确保事务处理逐步有序进行，即执行数据交换、按需添加/更改/删除数据等等，直到完成。

异步数据流中间件：复制存储在中间存储库中的数据流，支持多个应用之间的数据共享。 Apache Kafka 是最广为人知的实时数据流中间件之一。

设备中间件：提供一组集中的集成和连接功能，用于为特定的移动操作系统开发应用。

门户中间件：提供工具和资源，用于将来自各种相关应用的内容和功能集成在"单一窗格"或单个屏幕上，以创建单个复合应用。

机器人中间件：可简化将来自多个制造商和位置的机器人硬件、固件和软件相集成的流程。

企业应用集成中间件



企业应用集成中间件支持企业建立企业集成中心，这是用于连接扩展企业中所有应用、应用组件、业务流程和后端数据源的标准化方法。

直到大约十年前，最流行的企业应用集成中间件还是企业服务总线 (ESB)，它在面向服务的架构 (SOA) 中充当集成中心。 而如今，企业可利用 iPaaS 跨本地、私有云和公有云环境来连接应用、数据、流程和服务，避免了与购买并在自己的数据中心安装、管理和维护集成中间件（及其运行所用硬件）相关的工作和成本。

平台中间件



平台中间件（或应用平台中间件）可以通过为应用或业务逻辑提供运行时托管环境，如 Java 运行时环境 (Java RE) 或容器，或两者兼有，进一步支持应用开发并加速应用交付。 平台中间件可以包括或合并企业应用服务器、Web 服务器和内容管理系统，以及上面列出的其他中间件类型。