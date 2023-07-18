消息代理是使应用、系统和服务能够相互通信和交换信息的软件。 消息代理通过在正式消息传递协议之间转换消息来执行此功能。 它支持相互依赖的服务直接相互“交谈”，即使它们以不同的语言编写或在不同的平台上实施。

消息代理是消息传递中间件或面向消息的中间件 (MOM) 解决方案中的软件模块。 这种类型的中间件为开发人员处理应用组件之间的数据流动提供了一种标准化方法，从而使他们能够集中精力开发核心逻辑。 它可以充当分布式通信层，支持涉及多个平台的应用的内部通信。

消息代理可验证、存储、路由消息，以及将消息传递到相应的目的地。 它们充当其他应用之间的中介，支持发送方在不知晓接收方所在位置的情况下发出消息，无论接收方是否活跃，也无论有多少接收方。 这有助于对系统内的流程和服务进行解耦。

为了提供可靠的消息存储和保证消息送达，消息代理通常依赖名为消息队列的子结构或组件，它用于存储消息并进行排序，直到使用方应用能够处理这些消息为止。 在消息队列中，消息按发送时的确切顺序进行存储，并保留在队列中，直到确认接收为止。

异步消息传递 (15:11) 是指消息代理可使用的应用间通信的一种类型。 它有助于防止丢失有价值的数据，使系统能够持续正常运行，即使面对公共网络上常见的间歇性连接或延迟问题也不例外。 异步消息传递保证消息以相对于其他消息的正确顺序传递一次（且仅一次）。

消息代理可能包含队列管理器，用于处理多个消息队列之间的交互，还可能包含用于提供数据路由、消息转换、持久性和客户端状态管理等功能的服务。