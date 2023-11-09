ESB 是 SOA（即面向服务的架构）的一个重要组成部分，SOA 是 20 世纪 90 年代末出现的一种软件架构。SOA 定义了一种通过服务接口使软件组件可重复使用的方法。这些服务通常使用标准接口（即，Web 服务），从而可以将它们快速合并到新应用程序中，而无需在新应用程序中复制由服务执行的功能。

SOA 中的每个服务都包含执行完整、分散业务功能所需的代码和数据（例如检查客户的信用、计算每月贷款付款或处理抵押贷款申请）。服务接口提供松耦合，这意味着可以在很少或根本不了解如何在底层实施服务的情况下进行调用，从而减少应用程序之间的依赖关系。服务接口背后的应用程序可以用 Java、Microsoft .Net、Cobol 或任何其他编程语言编写，作为供应商的封装企业应用程序（例如 SAP）、SaaS 应用程序（例如 Salesforce CRM）提供，或者作为开源应用程序获得。

服务接口经常使用 Web 服务定义语言 (WSDL) 进行定义，WSDL 是基于 xml（可扩展标记语言）的标准标记结构。这些服务使用标准网络协议（例如 SOAP（简单对象访问协议）/HTTP 或 JSON/HTTP）公开，以发送读取或更改数据的请求。服务治理控制开发的生命周期，并在适当的阶段将服务发布到注册表中，以便开发人员能够快速找到服务并重复使用它们来组装新的应用程序或业务流程。

服务可以从零开始构建，但通常是通过公开记载的旧系统中的功能来创建的。企业可以选择在旧系统前面提供基于标准的服务接口，使用 ESB 通过适配器或连接器直接连接到旧系统，或者应用程序可以提供自己的 API。在任何情况下，企业服务总线都会将新应用程序与遗留接口屏蔽开。ESB 执行必要的转换和路由，以连接到旧系统服务。

可以在没有 ESB 架构的情况下实现 SOA，但这相当于只获得一堆服务。每个应用程序所有者都需要直接连接到其所需的任何服务，并执行必要的数据转换以满足每个服务接口。这是一项繁重的工作（即使接口可重用），并且由于每个连接都是点到点，因此在未来会带来重大的维护挑战。