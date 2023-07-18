无服务器是一种云应用开发和执行模型，利用该模型，开发人员可以轻松构建和运行应用代码，而无需置备或管理服务器或后端基础架构。

无服务器可以让开发人员将全部精力都集中于编写最出色的前端应用代码和业务逻辑。 所有开发人员只需要编写应用代码，并将其部署到由云服务提供商管理的容器中。 云提供商负责其余工作，包括置备运行代码所需的云基础架构，以及根据需要缩放基础架构。 云提供商还负责所有例行的基础架构管理和维护工作，例如操作系统更新和补丁、安全管理、容量规划、系统监控等。

同样重要的是：使用无服务器时，开发人员无需为空闲容量付费。 云供应商在代码执行时快速启动并置备所需的计算资源，并在执行停止时快速停止计算资源（称为"缩放到零"）。 计费时间从执行开始起至执行停止；通常，定价依据执行时间和所需资源确定。