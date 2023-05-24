什么是 Apache Kafka？

Apache Kafka (Kafka) 是一个开源的分布式流媒体平台，它支持开发事件驱动型实时应用。 这意味着什么？

目前，数十亿数据源都在不断生成数据记录流，包括事件流。 事件是一种数字记录，用于记录所发生的操作及其发生时间。 通常，事件是一个操作，用于驱动流程中的另一个操作。 客户下订单、选择航班座位或提交注册表，这些都是事件的例子。 事件不一定涉及到人员。例如，联网的恒温器在给定时间报告温度也是一个事件。

这些流为需要实时响应数据或事件的应用创造了机会。 流媒体平台使开发人员能够构建应用，以极快的速度持续使用和处理这些流，并基于正确的发生顺序实现高保真度和准确性。

LinkedIn 于 2011 年开发了 Kafka 作为内部使用的高吞吐量消息代理，随后又将 Kafka 开源并免费提供给 Apache 软件基金会（链接位于 ibm.com 外部）。 目前，Kafka 已经发展成为使用最广泛的流媒体平台，每天能够采集和处理数万亿条记录，并且不会随数据量的增加而出现任何明显的性能滞后情况。 Target、Microsoft、AirBnB 和 Netflix 等财富 500 强企业都依靠 Kafka 为其客户提供数据驱动型实时体验。

以下视频提供了有关 Kafka 的更多信息 (9:10)：