什么是 Apache Kafka？

Apache Kafka (Kafka) 是一个开源的分布式流媒体平台，它支持开发事件驱动型实时应用。 这意味着什么？
目前，数十亿数据源都在不断生成数据记录流，包括事件流。 事件是一种数字记录，用于记录所发生的操作及其发生时间。 通常，事件是一个操作，用于驱动流程中的另一个操作。 客户下订单、选择航班座位或提交注册表，这些都是事件的例子。 事件不一定涉及到人员。例如，联网的恒温器在给定时间报告温度也是一个事件。
这些流为需要实时响应数据或事件的应用创造了机会。 流媒体平台使开发人员能够构建应用，以极快的速度持续使用和处理这些流，并基于正确的发生顺序实现高保真度和准确性。
LinkedIn 于 2011 年开发了 Kafka 作为内部使用的高吞吐量消息代理，随后又将 Kafka 开源并免费提供给 Apache 软件基金会（链接位于 ibm.com 外部）。 目前，Kafka 已经发展成为使用最广泛的流媒体平台，每天能够采集和处理数万亿条记录，并且不会随数据量的增加而出现任何明显的性能滞后情况。 Target、Microsoft、AirBnB 和 Netflix 等财富 500 强企业都依靠 Kafka 为其客户提供数据驱动型实时体验。
以下视频提供了有关 Kafka 的更多信息 (9:10)：
Kafka 主要具有三大功能：
开发人员可以通过四个 API 来利用这些 Kafka 功能：
Kafka 是一个分布式平台，它以一个具有容错能力且高度可用的集群形式运行，可以跨越多个服务器，甚至是多个数据中心。 Kafka 主题可进行分区和复制以实现扩展，在不影响性能的情况下为大量并发使用者提供服务。 因此，根据 Apache.org 的说法：“无论服务器上具有 50 KB 还是 50 TB 的持久存储容量，Kafka 都会执行相同的操作。”
Kafka 主要用于创建两种应用：
RabbitMQ 是一种非常流行的开源消息代理，它还是一种中间件，通过在应用、系统和服务之间转换消息传递协议，使它们能够相互通信。
因为 Kafka 最初是一种消息代理（理论上，它仍可用作消息代理），且 RabbitMQ 支持发布/预订消息传递模型（及其他模型），所以 Kafka 和 RabbitMQ 经常会被作为彼此的替代项而拿来相互比较。 但是，这些比较并没有实际意义，当在它们两者之间进行选择时，通常需要仔细考虑一些技术细节。 例如，Kafka 主题可以有多个订户，而每个 RabbitMQ 消息只能有一个订户；Kafka 主题是持久的，而 RabbitMQ 消息一旦使用就会被删除。
关键是：
Kafka 经常与其他几种 Apache 技术一起用于更大的流处理、事件驱动型架构或大数据分析解决方案。
Apache Spark 是一种用于大规模数据处理的分析引擎。 您可以使用 Spark 对 Apache Kafka 提供的流执行分析，并生成实时流处理应用，例如前面提到的点击流分析。
Apache NiFi 是一个数据流管理系统，具有可视化的拖放式界面。 由于 NiFi 可以作为 Kafka 生产者和 Kafka 使用者运行，因此它是管理 Kafka 无法解决的数据流挑战的理想工具。
Apache Flink 是一个用于大规模对事件流执行计算的引擎，始终具有高速度和低延迟的特点。 Flink 可以作为 Kafka 使用者来采集流，基于这些流实时执行操作，并将结果发布到 Kafka 或其他应用。
Apache Hadoop 是一种分布式软件框架，支持将大量数据存储在计算机集群中，以用于大数据分析、机器学习、数据挖掘，以及其他处理结构化数据和非结构化数据的数据驱动型应用。 Kafka 通常用于创建通往 Hadoop 集群的实时流数据管道。
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