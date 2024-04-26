事件流以无限制、连续和实时的数据记录流为中心，称为“事件”，这是记录系统或环境中任何发生事件的基础数据结构。该术语本质上是指系统中每个数据点。因此，“流”（也称为数据流或流数据）是指这些事件的持续传递。

每个事件通常包括一个标识事件或与其相关的实体的键、一个保存事件实际数据的值、一个指示事件发生或记录时间的时间戳，有时还包括有关数据源、架构版本或其他属性的元数据。

在专用流处理引擎的帮助下，事件可以在流中经历几个不同的过程。“聚合”执行数据计算，例如平均值、总和和标准差。“摄取”将流数据添加到数据库。分析处理使用流数据中的模式来预测未来事件，而丰富处理将数据点与其他数据源相结合，以提供上下文并创造意义。

事件通常与业务操作或用户导航流程相关联，通常会触发另一个操作、流程或一系列事件。以网上银行为例。

当用户点击“转账”，以将资金从一个银行账户汇款到另一个银行账户时，资金将从汇款人的账户中提取并添加到收款人的银行账户中，同时向一方（或双方）发送电子邮件或短信通知，必要时还会部署安全和欺诈预防协议。