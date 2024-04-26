发布日期：2024 年 4 月 30 日
撰稿人：Chrystal R. China、Michael Goodwin
事件流是一种从应用程序、数据库和IoT设备记录实时数据并将其传输到各个目的地以进行即时处理和存储，或用于实时分析和分析报告的做法。
事件流是事件流处理 (ESP) 中的关键功能，支持 IT 基础架构通过在事件或变化发生时处理数据来处理大量连续的事件流。
事件流通常作为批处理的补充，用于处理大型静态数据集（或“静态数据”）。但是，事件流不是批量处理数据，而是在单个数据点出现时对其进行处理，以便架构内的软件能够实时解读和响应数据流（“动态数据”）。
高性能事件流服务可以为一系列简单和复杂的任务提供支持，从库存或产品价格发生变化时发送通知，到构建检测可疑用户活动的实时机器学习模型。即使在批处理的情况下，事件流也可通过将事件与其各自的时间戳连接起来并识别历史趋势来增加数据分析的深度。
事件流以无限制、连续和实时的数据记录流为中心，称为“事件”，这是记录系统或环境中任何发生事件的基础数据结构。该术语本质上是指系统中每个数据点。因此，“流”（也称为数据流或流数据）是指这些事件的持续传递。
每个事件通常包括一个标识事件或与其相关的实体的键、一个保存事件实际数据的值、一个指示事件发生或记录时间的时间戳，有时还包括有关数据源、架构版本或其他属性的元数据。
在专用流处理引擎的帮助下，事件可以在流中经历几个不同的过程。“聚合”执行数据计算，例如平均值、总和和标准差。“摄取”将流数据添加到数据库。分析处理使用流数据中的模式来预测未来事件，而丰富处理将数据点与其他数据源相结合，以提供上下文并创造意义。
事件通常与业务操作或用户导航流程相关联，通常会触发另一个操作、流程或一系列事件。以网上银行为例。
当用户点击“转账”，以将资金从一个银行账户汇款到另一个银行账户时，资金将从汇款人的账户中提取并添加到收款人的银行账户中，同时向一方（或双方）发送电子邮件或短信通知，必要时还会部署安全和欺诈预防协议。
当然，事件是事件流的核心组件；然而，一系列其他组件使流服务能够像它们一样快速有效地处理事件。其他重要组件包括：
主题是事件发布到的分类或源名称，提供一种在平台内组织和筛选事件的方法。它们充当事件的“主题”，允许使用者订阅主题并仅接收相关事件。
主题可以进一步划分为分区，从而允许多个使用者同时读取一个主题，而不会破坏每个分区的顺序。
偏移量是分区内每个事件的唯一标识符，用于标记事件在序列中的位置。使用者使用偏移量来组织他们处理过的事件。例如，如果使用者断开与事件的连接并稍后重新连接，则可以从最后已知偏移量恢复处理。
鉴于数据的激增以及由此产生的数据流量激增，事件流已成为现代数据架构的重要组成部分，在需要快速决策能力的环境或希望自动执行决策职责的组织中尤其如此。
以下是事件流服务管理事件数据的方式：
除了标准的流式传输和处理之外，事件流平台（例如 Amazon Kinesis、Google Pub/Sub、Azure Event Hubs 和 IBM Event Automation，后者使用开源 Apache Kafka 平台的处理能力）还支持一系列流式实践，从而增强功能。
一次准确传递语义确保了流中的每个事件都能被准确处理一次，这是防止重复和丢失流事件的基本功能。大多数事件流系统都包含提供一次性语义的机制，而不管系统中其他地方是否发生故障。
当下游组件无法跟上传入事件速率时，背压可以防止流压垮系统。利用背压（一种数据流控制机制），当使用者因数据处理不堪重负或无法跟上传入事件时，他们可以向创建者发出信号，以限制或停止数据创建。
此过程允许系统通过缓冲或删除传入事件（而不是破坏整个系统）来正常处理工作负载，以便事件处理在工作负载波动时保持稳定。
事件使用者通常作为使用者组的一部分工作，以加速事件使用。平台为使用者组中的每个使用者都分配一个要处理的分区子集，从而并行使用以提高效率。如果组中的一个使用者出现故障或需要添加或删除，平台可以动态重新分配分区以保持平衡和容错能力。
事件流通常意味着以时间敏感型方式处理数据。水印支持在流处理系统中跟踪进度（使用事件时间）；它强制规定完整性阈值，指示系统何时可以将事件数据视为已完全处理。水印还可以用于确保基于时间的处理的准确性以及协调无序事件。
大多数事件流平台都提供可定制数据保留策略，允许开发人员控制事件可供使用的时长。然而，数据压缩是一个从主题中删除冗余或过时数据，从而在保留基本数据的同时尽量减少存储占用空间的过程。
值得再次指出的是，标准流架构通常会将事件创建者、事件代理和使用者分离开来，以便可以独立扩展和维护组件。
事件流是一个强大的概念，允许组织在数据生成时加以利用，从而创建响应更快、更智能的系统。随着数据驱动型决策的兴起，事件流成为现代软件架构中越来越重要的组成部分。
因此，事件流技术在各个业务领域拥有一系列用例，包括：
金融机构可以使用事件流服务实时处理市场数据，使算法交易系统能够根据最新的市场状况做出瞬间决策。事件流的实时监控功能还可以帮助机构快速识别和解决欺诈和安全风险。
在线游戏平台可以使用事件流服务来跟踪玩家操作和游戏状态变化，从而进行游戏分析、执行反作弊政策并提高玩家参与度。流媒体平台可以利用事件数据为用户提供个性化内容推荐并创建定制客户体验。
事件流可用于跟踪车辆的位置和状态，从而根据交通状况、配送日程安排和车辆性能实现实时路线选择。 同样，物流公司可以使用来自扫描设备和 GPS 跟踪器的事件数据，为客户提供有关其电子商务交付状态的实时更新。
除了特定行业之外，事件流在与其他技术和架构协同部署时也很有用。例如，事件流有时与事件源和命令查询职责分离 (CQRS) 等模式相关联。
事件源是一种架构模式，在这种模式中，应用程序状态的变化被存储为一系列事件。与事件流一起使用时，事件源允许流媒体系统重放这些事件，以重建任何时间点的实体状态，或驱动系统的其他组件。
在 CQRS 架构模式中，系统被拆分为两种不同的模型：一种处理命令（写入），一种处理查询（读取）。事件流可用于 CQRS，将更改从写入模型实时传播到读取模型，从而实现两者之间的异步集成。
事件流也是构建事件驱动型架构的基础技术。
事件驱动型架构支持松散耦合的组件通过事件进行通信，但它不是向代理发布事件流，而是发布一个单一目的事件，其他应用程序或服务可以利用该事件依次执行操作。事件驱动型架构提供的流内处理能力（与事件流功能一起使用）使企业能够响应动态数据并根据所有当前和历史数据快速做出决策。
近年来，云提供商（包括 IBM Cloud）已开始将事件流原则作为服务提供。事件流即服务使企业可以更轻松地采用事件流，而无需管理整个底层基础架构，从而进一步拓宽事件流的用例。
