什么是预防性维护？

显示通过定期监控和维护来实施预防性维护并最大限度缩短停机时间的插图
预防性维护是指执行定期计划维护活动，以帮助防止未来出现意外故障。简而言之，就是在出现故障之前进行修复。

 预防性维护是如何工作的？

通过机器学习、运营数据分析和预测性资产健康监控，工程师可以优化维护，并降低工厂或业务运营的可靠性风险。旨在支持预防性维护的软件（有时称为防备性维护）有助于实现稳定的运行，确保遵守保修规定，并在问题影响生产之前将之化解。

预防性维护类型

预防性维护有 4 种主要类型。各类型都围绕计划维护的概念构建，尽管它们为适应不同的业务运营目的，有着各不相同的组织和计划方式。

 基于使用情况的预防性维护

基于使用情况的预防性维护是由资产的实际使用情况来触发的。此类维护考虑了资产的平均每日使用情况或在环境条件下的暴露情况，并使用这些信息来预测未来检查或维护任务的截止日期。

 基于日历/时间的预防性维护

基于日历/时间的预防性维护根据日历间隔在预定时间进行。当到期日临近并且创建了必要的工作单时，将触发维护操作。

 预测性维护

预测性维护旨在于故障发生前安排纠正性维护操作。团队需要首先确定设备的状况，以便估计何时应进行维护。然后安排维护任务以防止意外的设备故障。

 预防性维护

规范性维护不仅显示故障将要发生以及何时发生，还显示故障发生的原因。这种类型的维护有助于分析和确定不同的选项和潜在结果，以减轻运营的各种风险。
预防性维护示例

工业环境在很大程度上依赖于定期维护，以保持充分的生产效率，避免出现代价高昂、浪费时间的机械故障。
 
术语“预防性维护”涵盖了广泛的禁止活动和一般任务。系统中的每个生产组件都需要进行一定程度的定期维护，通常至少需要清洁和润滑这些设备。在其他情况下，可能需要进行更广泛的维护 - 涉及大量调整、修理甚至更换某些部件。
 
在更高层次上，预防性维护还包括对容纳各种生产系统的实体工厂进行保养。与此类预防性维护相关的一般任务包括确保 HVAC 系统处于良好的工作状态，所有电气系统都正常运行并符合规范标准，以及所有必要的照明都正确运行。
预防性维护和预测性维护有什么区别？

人们经常有一种冲动，将预防性维护和预测性维护视为完全不同的实体。遗憾的是，这种试图将预防性维护与预测性维护的关系简单化的做法忽略了一个关键点。
 
实际上，预测性维护是预防性维护的一种经过发展的形式。这两种类型都尝试主动预测和预防机械故障。但预测性维护将这一概念进一步向前推进。
 
就拿一台工业设备来说吧。如果我们对该设备进行预防性维护，我们可能会使用有关该机器品牌和型号的一般信息来制定关于何时应该对其进行定期维护的粗略时间估计。我们将知道大约何时应该进行维护。
 
而预测性维护则要精确得多，因此需要更多的数据。有关该设备型号的预期生命周期的信息要与有关该特定装置性能的历史数据相结合。一旦有了这些额外的数据，预测性维护模型就能做出强大的预测，让操作人员确切地知道系统将会发生故障的时间。

而且，由于通过预测性维护安排的维修是恰好在故障前才进行（而不是按照一般的时间表），因此不会进行不必要的维修，从而使维护预算更加精益。
 
预测性维护结合物联网后得到蓬勃发展。随着机器不断生成有关其活动和状况的更新，预测性维护模型现在可以获得生成急需的维护预测所需的大量数据。

预防性维护的好处

开始从您的资产中获得最大效用，并通过采用预防性维护策略来节省成本。附加优势：更强的组织性和始终在线的运营。
延长资产使用寿命

系统地安排维护和检查，以确保资产使用达到其整个生命周期，并确保保修保持最新状态。
减少维护

管理计划内和计划外的维护、库存和备件成本。更好地了解您的运营和资产有助于显著降低维护成本。
提高生产力

组织良好的劳动力更有生产力。IBM Maximo 改进了调度、供应商管理以及工作流程和财务报告，所有这些都是无纸化的。
缩短计划外停机时间

在资产生命周期的早期确定维修，以实现始终在线的运营，从而缩短停机时间并优化生产。
预防性维护与反应性维护相比如何？

预防性维护与被动维护的一个主要区别是：时机。被动维护采用“运行到故障”策略，即在设备真正停止工作之前根本不进行维护。然后，必须尽快完成所需的修复。另一方面，预防性维护试图在机械故障发生之前预测设备故障，并采取纠正措施。

至于是选择预防性维护还是被动性维护，这并不重要，重要的是被动性维护的成本要远远高于预防性维护。打个汽车保养的比方，一辆汽车如果没有定期接受规定的保养，就会发生灾难性的多系统故障，突然需要进行大量昂贵的维修。

虽然采用预防性维护措施需要在常规服务活动中制定预算，并且可能需要采用计算机化维护管理系统 (CMMS)，但在工业环境中，这通常是值得的，特别是因为当工业运营因计划外维修而停机时，它会迅速导致生产停滞甚至收入损失。
利用 AI 和 IoT 实现预防性维护的未来

随着在运营中越来越多地部署 AI 与 IoT 技术，用于推动工业部门的资产和活动便会持续进行优化。从评估预防性维护的未来的角度来看，显然，远程监控和分析建模的使用已导致分配给执行预防性维护任务的资源出现净减少。

从资产的角度来看，当今的 AI 和 IoT 解决方案使更广泛的数据收集和分析成为可能，使制造商能够获得有价值的数据，从而提高其运营和产品的可靠性。资产运营商可以真正了解他们部署至运营的资产的质量，推动新的资产生命周期战略，从其运营中清除性能不佳的资产，最终减少停机时间和成本。

