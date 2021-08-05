随着在运营中越来越多地部署 AI 与 IoT 技术，用于推动工业部门的资产和活动便会持续进行优化。从评估预防性维护的未来的角度来看，显然，远程监控和分析建模的使用已导致分配给执行预防性维护任务的资源出现净减少。

从资产的角度来看，当今的 AI 和 IoT 解决方案使更广泛的数据收集和分析成为可能，使制造商能够获得有价值的数据，从而提高其运营和产品的可靠性。资产运营商可以真正了解他们部署至运营的资产的质量，推动新的资产生命周期战略，从其运营中清除性能不佳的资产，最终减少停机时间和成本。